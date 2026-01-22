A peine une semaine après l'annonce de la résiliation de 107 baux dans des immeubles du boulevard Carl-Vogt, deux appartements ont été remis en location par la régie Naef. Les loyers sont deux fois supérieurs au prix médian du quartier.

Une semaine après les expulsions, la régie Naef reloue les apparts à prix fort

Une semaine après les expulsions, la régie Naef reloue les apparts à prix fort

Toan Izaguirre

L'annonce de leur expulsion est encore fraîche. A Genève, une semaine seulement après que les locataires des allées 35 à 43 du boulevard Carl-Vogt ont appris la mauvaise nouvelle, deux appartements font leur apparition sur le marché locatif. Disponibles jusqu'en avril 2027, ces logements sont proposés par la régie Naef sur son site internet, révèle la «Tribune de Genève» ce mercredi 21 janvier.

Ces deux trois-pièces, situés aux numéros 37 et 41, sont affichés à des tarifs qui font bondir: 2410 francs par mois pour 66 m² et 2775 francs pour 59 m², charges comprises. Sur le site de la régie, il est précisé que les appartements sont disponibles immédiatement, mais «à terme fixe non renouvelable, échéant au 30 avril 2027».

Des appartements à «prix d’or»

Pour rappel, 107 baux ont été résiliés la semaine dernière dans ces mêmes immeubles. La régie Naef justifie cette décision par l'impossibilité d'effectuer des travaux jugés importants en maintenant les locataires dans les lieux. Elle réfute toute accusation d'opération spéculative, indique le quotidien genevois.

Les montants des loyers détonnent dans le quartier. Selon l’Asloca, les trois-pièces dans ces mêmes immeubles varient de 400 à 2100 francs, en fonction de l'ancienneté des locataires. Le calculateur de loyer de l'Office cantonal de la statistique établit le loyer médian à 1440 francs hors charges pour un 59 m² dans ce secteur. Soit près de la moitié des prix proposés par Naef.