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La Romandie et le Tessin mauvais élèves
Le trajet pour aller à l'école est trop dangereux

Près de la moitié des parents jugent dangereux le trajet scolaire de leurs enfants de quatre à sept ans. L'Association transports et environnement réclame des chemins sécurisés et des limitations de vitesse.
Publié: il y a 37 minutes
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Pour 41% des parents d'enfants âgés de quatre à sept ans, le trajet scolaire de leurs enfants est dangereux.
Photo: KEYSTONE

Selon une étude de l'Association transports et environnement (ATE), 41% des parents d'enfants âgés de quatre à sept ans considèrent que le trajet scolaire de leurs enfants est dangereux. L'ATE veut désormais une mise en place de chemins piétons le long du parcours et des limitations de vitesse.

Ces demandes se justifient par le fait que 85% des enfants traversent une route où la vitesse est limitée à 50 km/h ou plus, indique l'étude publiée lundi par l'association. L'étude montre en outre que la majorité des enfants en Suisse se rendent à l'école à pied.

L'institut de sondage Yougov a interrogé, pour le compte de l'ATE et du Fonds de sécurité routière, 800 parents d'enfants âgés de quatre à sept ans. Parmi ces parents, ceux de Suisse romande et du Tessin jugeaient la sécurité nettement plus mauvaise.

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Les parents interrogés attendent avant tout de leurs communes des chemins piétons sûrs sur toute leur longueur, des passages piétons sécurisés ainsi que des limitations de vitesse plus basses et des contrôles rigoureux. Comme mesure réalisable à court terme, l’ATE recommande le développement des offres de «pédibus», un système où les enfants sont accompagnés à pied jusqu’à l’école sous la supervision d’adultes.

Les enfants qui se rendent à l’école à pied de manière autonome sont en meilleure santé, plus attentifs en classe et acquièrent progressivement d’importantes compétences en matière de circulation, souligne l’ATE.

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