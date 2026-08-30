Fini les détours inutiles? Le Conseil fédéral pourrait revoir la règle obligeant les piétons à utiliser un passage à moins de 50 mètres, notamment dans les zones 30 résidentielles.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le Conseil fédéral envisage de modifier la règle obligeant les piétons à utiliser un passage protégé situé à moins de 50 mètres, mais uniquement dans les zones résidentielles limitées à 30 km/h. L’objectif est de permettre une plus grande liberté de circulation aux piétons dans ces zones peu fréquentées.

Actuellement, les passages piétons dans les zones 30 sont interdits sauf exceptions, notamment près des écoles. Cette restriction crée un dilemme, car ces passages sont souvent demandés par la population pour des raisons de sécurité.

Sur les routes à forte circulation, où environ 3'000 véhicules circulent chaque jour, le Conseil fédéral ne prévoit aucun changement, estimant que les passages piétons restent essentiels pour la sécurité.

Ruedi Studer

C'est probablement la règle la moins respectée et la moins sanctionnée du code de la route. Si un passage piéton se trouve à moins de 50 mètres, les piétons doivent l'utiliser pour traverser la chaussée. Cette règle s'applique à n'importe quel passage piéton, qu'il soit situé sur une artère très fréquentée limitée à 50 km/h ou dans une zone limitée à 30 km/h.

Mais dans les quartiers plus calmes, quasiment personne ne respecte cette règle. Qui aurait envie de faire un détour de 100 mètres en sortant de chez le fleuriste pour aller prendre un expresso au café d'en face, alors qu'il n'y a quasiment pas de voitures sur la route? Et voilà comment d'innombrables piétons enfreignent cette règle chaque jour en Suisse.

Même le Conseil fédéral a pris conscience de ce problème. Dans un rapport intitulé «Zones limitées à 30 km/h sans passage piéton», il se montre disposé à réexaminer cette fameuse règle des 50 mètres. Toutefois, cette révision se limitera aux zones 30 non destinées à la circulation, c'est-à-dire dans les zones résidentielles et les agglomérations, nous explique Thomas Rohrbach, de l’Office fédéral des routes.

En effet, dans les zones 30 classiques, le principe veut que les piétons puissent traverser la chaussée où bon leur semble. «L’objectif est de leur offrir une plus grande liberté de mouvement et de mieux intégrer la rue au quartier», explique le rapport du Conseil fédéral à ce sujet. Or, les passages piétons, du fait de la règle des 50 mètres, «compromettraient» ce principe de traversée libre de la chaussée.

Le dilemme des cas exceptionnels

Conformément à l’ordonnance sur les règles de circulation en vigueur, les passages piétons sont interdits dans les zones limitées à 30 km/h. Mais il existe des exceptions «lorsque des besoins particuliers en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment à proximité des écoles et des foyers». Or, ce sont précisément ces exceptions qui créent le dilemme des 50 mètres.

Etant donné que les passages piétons sont très demandés par la population dans ces zones sensibles, à présent la Confédération examine attentivement cette règle. «Nous vérifions dans quelle mesure la règle des 50 mètres est encore pertinente dans ces circonstances», détaille Thomas Rohrbach.

«Notre objectif est de mieux concilier les passages piétons dans les zones limitées à 30 km/h avec le principe de traversée de toute la chaussée.» Thomas Rohrbach ne précise pas si cela entraînera une réduction, voire une suppression totale, de la règle de distance ou si la situation restera inchangée. «Nous n’en sommes qu’au début de notre examen. Cela prendra un certain temps.»

Aucune mesure requise ailleurs

Malgré tout, il est clair que le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'intervenir dans les zones limitées à 50 km/h ni sur les axes routiers à 30 km/h. D’une part, parce que les passages piétons sont situés dans des zones sensibles près d'écoles ou de foyers.

D’autre part, elles se trouvent dans des zones à circulation plus dense, où, selon la norme, une moyenne de 3'000 véhicules circulent chaque jour. «Plus le trafic quotidien moyen sur la chaussée est important, plus un piéton est enclin à accepter de faire un détour par le passage piéton», indique un rapport d’expertise complémentaire à ce sujet. «Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de diriger les piétons depuis des routes à forte circulation vers des traversées sécurisées, à savoir les passages piétons», ajoute Thomas Rohrbach.

Le président du Parti vert'libéral (PVL), Jürg Grossen, se réjouit tout particulièrement de cette révision. Le conseiller national bernois réclamait déjà depuis des années que la règle des 50 mètres soit restreinte. S’il n’en tenait qu’à lui, celle-ci ne s’appliquerait plus qu’aux passages piétons équipés de feux de signalisation, car il s’agit généralement de routes très fréquentées ou à visibilité réduite.

Partout ailleurs, cette prescription devrait être supprimée. «Cette adaptation renforcerait la responsabilité individuelle», affirme-t-il avec conviction. Néanmoins, il se réjouit que la règle fasse désormais l’objet d’un débat, au moins dans les quartiers limités à 30 km/h. «C’est un premier pas dans la bonne direction.»