Au menu de ce mercredi 3 décembre: Le Sleep-in de Renens débordé, les investissements suisses aux Etats-Unis, la cause de la mort du plongeur de police à Dietikon, un sondage sur l'accord douanier avec les USA, et enfin, un peu de foot.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 3 décembre. C'est parti:

1 Le Sleep-in débordé par l’afflux de sans-abri à Renens

Début novembre, une dizaine de tentes ont été installées dans le jardin du Sleep-in de Renens (VD), pour pallier le manque de places dans les hébergements d’urgence. La ville de Lausanne demande leur retrait, rappelant que le terrain n’est pas inclus dans le bail et que les tentes n’ont jamais été tolérées, rapporte «24 heures». Du côté du sleep-in, on affirme que les structures sont pleines et qu'on refuse chaque soir des dizaines de personnes. Le dispositif d’urgence est sous forte pression, en partie à cause de travailleurs européens sans solution de logement. Le sleep-in demande davantage de places et la fin de la hiérarchisation des sans-abri. La Municipalité assure que des places se libèrent régulièrement. Elle souligne avoir fortement augmenté sa capacité d’accueil depuis 2018.

2 Les investissements aux USA profitent à l’emploi en Suisse

Les importantes promesses d’investissements des entreprises suisses aux Etats-Unis ont, selon le président de la Chambre de commerce suisse-américaine, Rahul Sahgal, des effets positifs sur le marché du travail helvétique. «Les investissements américains aident à maintenir ou créer des emplois en Suisse», a déclaré Rahul Sahgal dans un entretien avec «Finanz und Wirtschaft». En règle générale, trois à cinq nouveaux emplois créés aux Etats-Unis permettraient de créer un poste en Suisse. Certes, il y aura de temps en temps des transferts d’emplois, mais au total, le gâteau deviendra plus grand, a expliqué Rahul Sahgal. Les entreprises suisses prévoient d’investir environ 200 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années. Selon l’évolution de la conjoncture américaine, ce montant pourrait même être plus élevé, a indiqué Rahul Sahgal.

3 Un courant aspirant a causé la mort du plongeur de police

C'est un courant aspirant qui a coûté la vie au plongeur de police fin septembre à Dietikon (ZH). L’enquête sur l’accident n’a révélé aucun indice d’un tiers responsable, écrit le «Tages Anzeiger» en se référant à l’ordonnance de classement du Ministère public zurichois. Le plongeur a été entraîné par le courant dans un petit passage du barrage et s’y est retrouvé coincé. En raison de la force de l’aspiration, il n’a pas pu se dégager de l’écoulement, et toutes les tentatives de sauvetage de ses collègues ont échoué.

4 Les Suisses rejettent massivement le deal avec Washington

Selon un sondage commandé par Blick, 69% des Suisses interrogés se sont montrés plutôt ou clairement opposés à l’accord douanier avec les Etats-Unis. Seule une majorité des sympathisants du Parti libéral-radical (PLR) soutient la déclaration d’intention, selon une enquête de l’institut Sotomo. Même au sein des cercles de l’Union démocratique du centre (UDC), le deal a été accueilli avec réserve, bien que le parti ait salué l’entente avec les Etats-Unis. La principale inquiétude des sondés concerne le transfert de données vers les Etats-Unis. Plus des deux tiers se sont également dits gênés par le fait que des entrepreneurs aient offert des cadeaux au président américain.

5 Derby vaudois sous haute tension à Yverdon

Yverdon accueille mercredi (20h30) en 8es de finale de Coupe de Suisse son rival Lausanne-Sport. Le club de Challenge League tentera d'enlever ce derby vaudois qui lui échappe depuis 2023. Après avoir défait Servette en 16es de finale 1-0, Yverdon peut une nouvelle fois faire mordre la poussière à une équipe romande de 1ère division au Stade municipal. Demi-finaliste l'an dernier en Coupe de Suisse, le LS de Peter Zeidler a cependant les faveurs de la cote, lui qui vient de remporter dimanche sa confrontation face au leader de Super League, Thoune.