Mesures urgentes nécessaires
Le nombre de morts sur les routes suisses bondit de façon alarmante

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) alerte sur une hausse alarmante de 34% des décès routiers en Suisse sur cinq ans. Contrairement à la tendance européenne, la Suisse voit sa sécurité routière se dégrader, nécessitant des mesures urgentes.
Une voiture accidentée abandonnée au millieu des vignes du Coteau de Sierre dans la commune de Crans-Montana, le 2 juin 2024.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de morts sur les routes suisses a bondi d'un tiers ces cinq dernières années, déplore mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). L'organisation exige une politique de sécurité routière cohérente et un engagement commun de tous les acteurs du domaine.

Le nombre de tués sur les routes baisse dans la plupart des pays européens, mais il augmente en Suisse, indique le BPA. La hausse est de 34% en cinq ans en Suisse. La moyenne européenne, elle, a baissé de 12% dans le même temps, selon un rapport du Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) cité dans le communiqué.

«Malgré une évolution défavorable ces dernières années, les routes suisses restent parmi les plus sûres. Mais la Suisse, dont on saluait les progrès en matière de sécurité routière il y a encore quelques années, dégringole dans les classements», ajoute le BPA. Dans ce contexte, le bureau exige «des mesures fortes». «Des mesures efficaces existent, mais leur mise en oeuvre dépend de la volonté politique», souligne-t-il.

