Les accidents graves et les comportements à risque augmentent dans le canton de Neuchâtel, notamment les conduites sous alcool, drogues ou médicaments, alerte la police. En juin, 52 accidents ont fait 33 blessés, principalement des motards.

Cette image fournie par la police neuchâteloise montre un accident de moto à Marin en 2025. (Image d'illustration)

Luisa Gambaro Journaliste

Les accidents graves sur les routes neuchâteloises sont en hausse, de même que les comportements à risque, alerte la police ce mardi 1er juillet. Cela concerne plus particulièrement les conduites sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments, ainsi que les délits de chauffard.

Par exemple, dans la soirée de ce samedi 28 juin, un automobiliste a été intercepté à 142 km/h sur la N20, sur un tronçon limité à 80 km/h, en direction de La Chaux-de-Fonds. Agé de 25 ans, il s’expose à une peine de prison de un à quatre ans, ainsi qu'à une suspension de permis de conduire de deux ans.

Plus largement, durant les deux dernières semaines de juin, la police dit être intervenue sur 52 accidents de la circulation, dont 33 impliquaient des blessés. Parmi ceux-ci se trouvaient 10 motards, 5 conducteurs de scooter et 2 cyclistes, faisant des conducteurs de deux-roues les victimes les plus fréquentes.

En parallèle, la police dit avoir saisi 32 permis de conduire, notamment pour excès de vitesse, conduite sous influence (stupéfiants, alcool, médicaments) et autres infractions graves. Face à ces constats, la police neuchâteloise en appelle à la responsabilité de tous les usagers de la route et annonce poursuivre sans relâche les contrôles.