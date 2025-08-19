Une Valaisanne devant la justice après un accident mortel

Une automobiliste valaisanne comparaît devant le Tribunal de Sion pour homicide par négligence. L'accident, survenu en juillet 2021 près du centre sportif des Iles à Sion, a coûté la vie à un motard. Le procureur requiert une peine avec sursis.

Une jeune femme est jugée pour homicide par négligence après commis un accident mortel en juillet 2021. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Le 15 juillet 2021, un motard perdait la vie à proximité du centre sportif des Iles à Sion. Conductrice de l'automobile qui l'a renversé, une Valaisanne a dû répondre d'homicide par négligence, ce mardi devant le Tribunal de district de Sion. Elle risque des jours-amende avec sursis.

Les faits se sont produit vers 19h30. Ce jour-là, la visibilité était bonne et la chaussée mouillée. Au moment de bifurquer, la conductrice a tourné sans s'apercevoir de l'arrivée, en sens inverse, d'un motard.

«Une partie de moi est morte»

Malgré une tentative de freinage d'urgence pour éviter le choc, le conducteur du deux-roues a perdu l'adhérence de son véhicule, a été éjecté et a heurté le flanc arrière droit de l'automobile. Le trentenaire a perdu la vie sur place. Selon les experts, l'impact a eu lieu entre 62 et 73 km/h.

La jeune femme qui avait 21 ans au moment des faits, a ainsi dû répondre d'homicide par négligence, ce mardi matin devant le Tribunal de Sion. Lors de son audition, la prévenue «n’a pas contesté les faits.» «Ce jour-là (ndlr: celui de l’accident), une partie de moi est aussi morte», a-t-elle exprimé.

«Une procédure trop longue»

«Le motard était visible de la conductrice, qui plus est sur cette route rectiligne. Elle devait le voir, elle ne l’a pas vu, certainement par manque d’attention», a résumé, lors de sa plaidoirie, le premier procureur Olivier Elsig. Selon l'acte d'accusation, la prévenue a violé les règles de prudence qui s'imposaient, en matière de circulation routière. Olivier Elsig a proposé au Tribunal une peine de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis durant 2 ans et à une amende de 500 francs.

Avocate de la partie civile, Me Ludivine Détienne n'a pris la parole que durant quelques minutes. «Je n’ai rien à ajouter au réquisitoire du premier procureur», a-t-elle résumé. L'avocate a tout de même dit «regretter qu’il ait fallu 4 ans pour que cette procédure arrive à son terme. C'est trop long pour une famille endeuillée.»

«Suffisamment punie»

Me Guillaume Salman a, lui, plaidé, l'acquittement pour sa cliente. «La vitesse du motocycliste (ndlr: entre 79 et 99 km/h avant la chute selon les experts) est la cause de l’infraction. Cette faute concomitante relègue au second plan la faute de ma cliente.»

Me Salman a estimé que sa mandante n'avait commis aucune violation de prudence, elle qui avait auparavant indiqué par son clignoteur sa volonté de tourner à gauche, en direction du parking L, avant d'effectuer ladite manoeuvre. L'avocat a également plaidé pour une exemption de peine: «Ma cliente a été suffisamment punie.»

Appelée à s’exprimer en dernier, la prévenue a réitéré ses «sincères condoléances à la famille. J'espère que nous aurons tous, un jour, un peu de paix dans nos cœurs.» Le verdict sera communiqué par écrit aux parties.