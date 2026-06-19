Les Suisses ne voteront probablement que sur l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice». Le National a refusé vendredi le contre-projet plus souple qui visait à minimiser les effets néfastes des pétards.

Le national enterre le contre-projet sur les feux d'artifice

Le national enterre le contre-projet sur les feux d'artifice

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice.

Toutes les catégories d'engins pyrotechniques devraient être interdites. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Enterré par 114 voix contre 79.

Le Parlement estimait que ce texte allait trop loin et lui avait opposé un contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets néfastes. Il prévoyait une interdiction des pétards qui n'ont aucun effet visuel et qui ne produisent que des détonations. Le National l'a enterré par 114 voix contre 79.

Les feux d'artifice professionnels pour le 1er août, la Saint-Sylvestre ou d'autres événements publics restent autorisés. Le contre-projet du Parlement n'allait pas assez loin aux yeux du comité d'initiative. Celui-ci décidera dans les prochains jours du maintien ou non de son texte. Selon les sondages, l'initiative obtient un large soutien auprès de la population.