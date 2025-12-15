Au menu de ce lundi 15 décembre: un rebondissement dans l'affaire de PrimeEnergy, une double plainte contre la police genevoise, l'initiative à 10 millions de l'UDC au bord de l'échec, les Suisses et la retraite, et enfin, le Forum mondial sur les réfugiés à Genève.

Pour bien commencer cette nouvelle semaine qui sent l'arrivée des fêtes, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 15 décembre. C'est parti:

1 L'argent des investisseurs de PrimeEnergy finançait le cannabis

Une partie de l'argent des investisseurs de l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques PrimeEnergy Cleantech, qui a fait faillite, a été consacrée à des projets sans aucun lien avec le projet de base, révèlent les auditions de l'ancien directeur général et de l'ex-président de la société, relayées lundi par «Le Temps». Au moyen de diverses sociétés, ils ont investi dans l'immobilier, le cannabis légal, l'horlogerie ou la publicité. «Cela ne [...] regardait pas» les investisseurs, a indiqué aux procureurs Laurin Fäh, le président de PrimeEnergy Cleantech, estimant qu'une fois cet argent levé, il lui appartenait et pouvait être utilisé comme bon lui semblait. La faillite de la société a laissé près de 2000 épargnants romands sur le carreau.

2 Deux plaintes contre la police genevoise après une manif pro-Gaza

Deux plaintes pénales ont été déposées contre la police cantonale genevoise accusée d'avoir utilisé des moyens de contrainte disproportionnés lors du rassemblement spontané en soutien à la flottille pour Gaza du 2 octobre à Genève, rapporte lundi la «Tribune de Genève». Affirmant que 150 black blocks participaient à la manifestation, la police avait fait usage de canons à eau, gaz lacrymogènes, coups de matraque et balles en caoutchouc. La Ligue suisse des droits humains Genève (LSDH-Ge) dit dans le journal «avoir recueilli de nombreux témoignages et qu'il est probable et souhaitable que d'autres plaintes soient en cours de rédaction», dénonçant entre autres des abus d'autorité et des lésions corporelles de la police.

3 L’initiative UDC des 10 millions sur la voie du rejet

Le Conseil des Etats se prononce lundi sur l'initiative populaire de l'Union démocratique du centre (UDC) «Pas de Suisse à 10 millions». A l'instar du National, la chambre des cantons devrait recommander le rejet du texte sans contre-projet. L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici à 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures et, si besoin, résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Pour le Conseil fédéral et la majorité de la commission, l'initiative menace la prospérité de la Suisse et mettrait en péril la voie bilatérale avec l'UE.

4 Les Suisses travaillent plus que leurs voisins pour la retraite

Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher les pensions de retraite, montre une analyse de l'Union patronale suisse, citée lundi par la «Neue Zürcher Zeitung». Alors que les Helvètes travaillent 3310 heures pour obtenir une année de retraite, ce temps diminue à 2925 heures en Allemagne. En France, il n'est que de 2436 heures. Si l'on compare la charge par rapport à la performance économique, la France obtient de mauvais résultats: la prévoyance vieillesse engloutit 13,4% du produit intérieur brut (PIB), tandis que la Suisse s'en sort mieux avec une part de 6,6%.

5 Genève au cœur des enjeux mondiaux sur les réfugiés

La communauté internationale se retrouve dès lundi à Genève pour trois jours afin de faire le suivi du Forum mondial sur les réfugiés. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette rencontre, la dernière importante de Filippo Grandi comme haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés.