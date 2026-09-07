Selon une étude menée par Bienne, Berne et Lucerne, la vente réglementée de cannabis dans les pharmacies n'a pas d'impact négatif sur la consommation de stupéfiants, au contraire.

La vente réglementée de cannabis diminue les risques pour la santé

La vente réglementée de cannabis diminue les risques pour la santé

ATS Agence télégraphique suisse

La vente réglementée de cannabis favorise une consommation moins risquée. Les résultats d'une étude menée par les Villes de Berne, de Bienne et de Lucerne montrent que cette pratique n'entraîne pas d’augmentation de la fréquence de consommation.

Les directions de l’action sociale de ces villes ont présenté lundi à Berne les résultats intermédiaires de l’étude SCRIPT portant sur la vente réglementée de cannabis. Principal constat, un accès réglementé favorise le passage à une forme de consommation potentiellement moins risquée.

Consommation responsable

Cette étude analyse de manière scientifique les effets sur la santé et les répercussions sociales d’une vente réglementée de cannabis dans les pharmacies. Les participants ont pu se procurer dans des pharmacies sélectionnées, cinq à Berne, trois à Lucerne et une à Bienne, différents produits à base de cannabis fabriqués pour l’étude.

Le personnel des pharmacies a été formé pour cette expérience et conseille les participants sur une consommation responsable de ces produits stupéfiants.