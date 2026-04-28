Depuis 2023, la vente de cannabis légal à Lausanne a réduit le marché noir de deux de millions de francs. La municipalité demande la prolongation de ce projet-pilote jusqu'en 2029.

La vente de cannabis légal a fait chuter le marché noir à Lausanne

La vente de cannabis légal a fait chuter le marché noir à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Le marché noir du cannabis à Lausanne a perdu 2 millions de francs de chiffre d'affaires depuis l'ouverture en 2023 du point de vente légal Cann-L. Cet essai-pilote de vente régulée de cannabis couvre environ 20% de la consommation estimée dans la capitale vaudoise.

La Municipalité lausannoise a refait mardi un bilan intermédiaire de son projet lancé il y a deux ans au centre-ville, après celui présenté en décembre dernier. Les chiffres ont été affinés et c'est surtout le montant du recul du marché illégal qui a pris de l'ampleur et qui est nouveau.

1750 participants

«Les résultats du projet Cann-L sont très positifs. Non seulement nous avons retiré 2 millions de francs au marché illégal et couvrons désormais 20% de la consommation à Lausanne, mais en plus nous contribuons à la protection de la santé des personnes participantes», affirme Emilie Moeschler, municipale en charge de chargée de la cohésion sociale, citée dans un communiqué.

Cann-L compte désormais 1750 participants, qui ont donc abandonné le marché noir, de différents milieux sociaux et culturels. Ils sont âgés de 18 à 79 ans (moyenne 36 ans), avec une majorité d'hommes (75%) et de personnes en emploi (68%) ou en formation (11%). Au niveau de la consommation de cannabis, 72% consommaient depuis plus de dix ans et 50% le faisaient tous les jours ou presque au moment de leur admission.

Produits moins dosés

Les données recueillies indiquent «une évolution positive» s'agissant de la consommation des participants. La quantité consommée diminue de manière «statistiquement significative» au fil du temps passé dans le projet, avec une baisse d'environ 0,2 g par mois de participation, sachant que la consommation moyenne à l'entrée dans l'étude était d'environ 15,8 g par mois. La fréquence de consommation diminue également de manière significative.

Autre constat: les produits proposés à Cann-L présentent des concentrations de THC plus faibles que ceux disponibles sur le marché illégal, soit 12,5% pour les fleurs contre 14,5%, et 17,5% pour les résines contre plus de 32%.

Lausanne veut prolonger l'essai

Sur le plan économique, le projet-pilote a généré plus de 60'000 francs de TVA pour les caisses fédérales en 2025 et 300'000 francs d'excédents qui pourront être utilisés pour des activités locales de prévention ou de recherche.

Au vu de ces résultats, la Municipalité de Lausanne et Addiction Suisse ont déposé une demande auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour prolonger l'essai jusqu'à mi-2029. Parmi les sept essais-pilotes suisses, Cann-L se distingue par ses objectifs liés à la santé publique et une absence de but lucratif. Ses caractéristiques ont inspiré l’avant-projet de loi fédérale sur les produits du cannabis (LPCan).