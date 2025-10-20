Plusieurs villes suisses expérimentent la vente régulée de cannabis, avec des résultats encourageants. À Genève, Lausanne et Bâle, les premiers bilans sont positifs en termes de réduction des risques et d'amélioration du bien-être des participants.

La ville de Zurich veut prolonger jusqu'en 2028 son projet-pilote de vente régulée de cannabis (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

La ville de Zurich souhaite prolonger jusqu'en 2028 son projet-pilote de vente régulée de cannabis, initialement prévu jusqu'en octobre 2026. Plus de 2300 personnes participent à l'étude «Züri-Can», qui vise à réduire le marché noir. Selon les autorités, la prolongation demandée par le conseil municipal coûtera 800'000 francs. À ce jour, 88'000 ventes ont été effectuées, pour un total d'environ 750 kilos de cannabis.

Le projet-pilote a permis de détourner près de 7,5 millions de francs du marché noir. La santé et la protection des consommateurs contre les risques liés au marché noir restent au cœur de l'étude, suivie par la clinique psychiatrique universitaire de Zurich. En juillet 2025, la Confédération a autorisé d'augmenter le nombre de participants, passant de 2100 à 3000, afin d’inclure davantage de consommateurs occasionnels et de femmes, jusque-là sous-représentées.

Réticences en Valais

Outre Zurich, plusieurs villes et cantons testent depuis deux ans la vente régulée de cannabis. Mais il y a aussi des résistances et des réticences. En Valais, des projets pilotes sont évoqués depuis plusieurs années. Selon un sondage réalisé début 2025 par la HES-SO et l’institut Link, 64% de la population est favorable à la légalisation. Mais les signaux du côté des autorités ne sont pas favorables.

En juillet dernier, le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer et le commandant de la police Christian Varone se sont exprimés contre la légalisation du cannabis et contre un essai pilote. Au plan législatif, une interpellation urgente déposée par des élus en faveur d'une ouverture a été discutée lors de la session de septembre, de même qu’un postulat, finalement rejeté.

D'excellents retours à Genève

A Genève, l’essai pilote La Cannabinothèque, mené par l’association ChanGE, a ouvert en décembre 2023 à Vernier. En juillet dernier, 1475 personnes s’étaient inscrites sur les 1500 places disponibles, selon Martine Baudin, coordinatrice du projet. «Nous avons eu d'excellents retours de la majorité des participants au niveau de la qualité des produits ou des offres de prévention et de promotion de la santé», précise-t-elle. Le projet pilote a aussi permis de récolter beaucoup de «matériel de réflexion qui sera utile en cas de réglementation fédérale.

Bilan positif à Lausanne

Dans le canton de Vaud, le projet Cann-L, lancé à Lausanne il y a près de deux ans, regroupe environ 1200 participants. La Ville estime qu'avec cette expérience, c'est chaque année environ un million de francs qui échappe au marché illégal. Les premiers bilans sont jugés «positifs et encourageants en termes de réduction des risques». Un nouveau rapport est attendu en décembre.

Dans le canton de Zurich, parallèlement à l’étude Züri-Can, plusieurs milliers de participants prennent part depuis mai 2024 au plus grand projet suisse de ce type, mené par Swiss Cannabis Research avec un groupe indépendant de l’Université de Zurich et le centre de recherches conjoncturelles KOF de l'EPFZ, sur cinq ans. Des démarches similaires sont en cours dans les cantons des Grisons et de Saint-Gall.

Selon les premiers résultats, la demande se concentre surtout sur des produits à faible teneur en THC (5 à 9%). Le cannabis proposé, sous toutes ses formes, est garanti «sans pesticides ni additifs».

Plusieurs grandes villes favorables

Bâle-Ville de son côté avait ouvert la voie dès janvier 2023 avec son projet Weed Care. Selon une évaluation intermédiaire publiée en mars, les 300 participants y ont constaté une amélioration de leur bien-être psychique et une réduction des risques liés à la consommation.

Les villes de Berne, Bienne et Lucerne participent quant à elles à l’étude Script, agréée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et lancée à l’automne 2023. Un millier de participants dès 18 ans, qui consommaient déjà du chanvre préalablement, peuvent y acheter du cannabis spécifiquement produit pour la recherche dans des pharmacies agréées.

Des débats attendus ces prochains mois

Sur le plan législatif, au niveau fédéral, la Suisse pourrait légaliser la consommation de cannabis à des fins non médicales pour les adultes. La commission de la santé du Conseil National a mis en consultation un projet en ce sens en août dernier.

Le projet prévoit d'encadrer strictement la production, la vente et la publicité. La consommation ne devrait pas être encouragée, et les ventes être uniquement à but non lucratif et soumises à une taxe incitative orientant vers des produits moins nocifs. La tolérance zéro resterait en vigueur sur la route. De vifs débats s'annoncent durant les prochains mois.