Une opération policière d'envergure au Tessin a conduit à l'arrestation de dix personnes impliquées dans un trafic de drogue. Plus d'un kilo de cocaïne, 750 grammes d'héroïne et près de deux kilos de marijuana ont été saisis, ainsi que de l'argent liquide.

Dix arrestations dans un vaste trafic de drogue au Tessin

La police a mené une vaste opération d'arrestations contre un trafic de drogue au Tessin. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Dix personnes impliquées dans un trafic de drogue ont été arrêtées ces derniers jours au Tessin. Ces arrestations sont le fruit d'une vaste opération qui a impliqué la police cantonale tessinoise, diverses polices municipales ainsi que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

L'enquête a permis de saisir plus d'un kilo de cocaïne, 750 grammes d'héroïne et près de deux kilos de marijuana, de même que 28'000 francs et 5000 euros, ont annoncé mercredi la police tessinoise et le Ministère public cantonal.

Cela porte à environ 80 le nombre d'arrestations effectuées au Tessin depuis le début de l'année pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tessin est confronté depuis des années à la présence de personnes venues de l'étranger dans le but de vendre des stupéfiants, poursuit le communiqué. Elles bénéficient du soutien logistique des toxicomanes locaux.