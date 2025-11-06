Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, la «Lune du Castor» a illuminé le ciel nocturne suisse. Blick explique pourquoi la lune était si grande et revient sur les plus belles images de la soirée.

La spectaculaire «Lune de Castor» a illuminé le ciel suisse

Les plus belles photos de la soirée

1/14 Une première image de la super Lune que nous a envoyée un lecteur. Photo: Rui Miguel Cardoso da Silva

Mattia Jutzeler et Gabriel Knupfer

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Terre et la Lune se sont retrouvées exceptionnellement proches, à environ 30'000 kilomètres de moins que d’ordinaire. Résultat: la pleine lune, surnommée «Lune de Castor», a brillé plus fort et était plus grande que d’habitude.

Pour l’œil humain, la différence était clairement visible: la lune paraissait jusqu’à 14% plus grande et 30% plus lumineuse, selon le portail timeanddate. Le rapprochement maximal s’est produit vers 23h15, lorsque la Lune n’était plus qu’à 356'843 kilomètres de la Terre.

L'étonnant nom de «Lune de Castor» trouve son origine chez le peuple autochtone algonquin d’Amérique du Nord. Comme le rappelle National Geographic, novembre marquait la dernière occasion pour les tribus de chasser les castors avant leur hibernation. La pleine lune particulièrement lumineuse de cette période facilitait la chasse, d’où son surnom devenu traditionnel.

Temps idéal pour les astronomes

Les conditions étaient parfaites pour admirer le spectacle: MétéoSuisse annonçait un ciel dégagé sur l’ensemble du pays. La «Lune de Castor» s’est ainsi offerte aux regards dans tout le territoire, particulièrement spectaculaire dans les zones peu touchées par la pollution lumineuse, loin des grandes villes.

Le blog Outdoor Explorer recommandait notamment le Jungfraujoch, l’Engadine ou encore les rives isolées du Léman pour observer le phénomène. En ville, l’observatoire de l’Uetliberg, à Zurich, a également permis d’en profiter.

Plusieurs superlunes par an

Mais pourquoi un tel phénomène se produit-il régulièrement? Ce rapprochement n’a rien d’un hasard: l’orbite de la Lune autour de la Terre est elliptique. Lorsque la pleine lune coïncide avec le point le plus proche de notre planète, on parle de «superlune».

Et les amateurs d’astronomie n’en ont pas fini: une nouvelle superlune est attendue le 5 décembre, lorsque le ciel nocturne suisse devrait à nouveau se parer d’une clarté exceptionnelle.