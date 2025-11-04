Du 5 au 6 novembre, la Lune opérera un rapprochement record avec la Terre, ce qui lui conférera une apparence plus grande et plus lumineuse. En Europe, cette «Lune de Castor» sera surtout visible mercredi soir. Comment en profiter pleinement? Blick fait le point.

Une lune plus grande que d'habitude devrait sublimer le ciel suisse ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Ce mercredi, un ciel d'une rare beauté pourrait pousser de nombreux Suisses à passer leur soirée dehors. En effet, la Lune apparaitra plus grande et plus lumineuse que d'habitude aux yeux des badauds, rapporte le média Euronews.

Mais pourquoi cette «Lune du Castor», comme on l'appelle, semblera-t-elle si volumineuse? Pour quelles raisons ce phénomène est-il surnommé ainsi? Et – surtout – comment en profiter au maximum? Blick répond aux principales questions.

Pourquoi la lune paraitra-t-elle plus grande?

Mercredi à 23h16, la Lune ne se situera qu'à 356'400 kilomètres de la Terre contre plus de 40'000 kilomètres en moyenne, selon l'association allemande des amis des étoiles (VDS). Cette distance particulièrement restreinte ne sera toutefois pas perçue de la même façon par tout le monde.

Si certains pourront profiter d'une Lune des plus imposantes, d'autres pourraient bien rester sur leur faim. «Pour la plupart des gens, la différence de taille entre une super Lune et une pleine Lune normale est difficilement perceptible», explique l'astronome Carolin Liefke, à la demande de l'agence de presse allemande DPA.

Tout est une question de positionnement et de perception: la Lune parait plus grosse lorsqu'elle se rapproche de l'horizon et plus petite lorsqu'elle se trouve haut dans le ciel. Il s'agit en fait d'une «illusion lunaire», un phénomène purement psychologique. Pour le prouver, il suffit de comparer deux photos de d'une même Lune positionnée à deux endroits différents: l'une proche de l'horizon, l'autre haut dans le ciel. Le résultat est sans appel: la Lune est identique sur les deux clichés. Seule notre perception fait varier sa taille.

La raison à cela est toute simple, si l'on en croit une théorie courante: l'horizon est indissociable du paysage qui l'entoure. Ainsi, lorsque la Lune est entourée d'arbres, de montagnes, ou de maisons, elle s'inscrit dans un cadre qui la fait ressortir et qui la rend plus grande en apparence. En revanche, lorsqu'elle culmine haut dans le ciel, toute la profondeur qui la faisait ressortir disparait, la rendant plus petite et plus éloignée.

Pourquoi parle-t-on de «Lune du Castor»?

En fait, la dénomination «Lune du Castor» désigne la pleine Lune du mois de novembre davantage que le phénomène prévu ce mercredi. Ce surnom, comme celui des onze autres Pleines lunes, fait référence à des activités propres à cette période de l'année, tant au niveau de la nature que de l'agriculture.

L'appellation «Lune de Castor» trouve son origine en Amérique du Nord. Selon le service d'astronomie Starwalk, elle aurait été employée par les peuples indigènes et pas les premiers colons en référence à l'activité particulièrement élevée des castors en novembre. Les chasseurs profitaient de cette période de l'année pour poser des pièges dans l'espoir de mettre la main sur des peaux de castors avant l'arrivée de l'hiver.

La «Lune de Castor» n'est toutefois pas le seul surnom employé pour désigner la pleine Lune de novembre. On parle aussi de «Lune de la Brume», de «Lune du Gel», de «Lune du Vent», ou encore de «Lune des neiges.» Autant de dénominations qui, comme l'explique l'astrologue Phi Weber au micro de la RTL, s'inspirent directement de phénomènes typiques du mois de novembre.

Où profiter au mieux de la super Lune?

Le super Lune atteindra son pic de luminosité à 14h19 mercredi. A ce moment, elle ne sera évidemment pas visible dans le ciel européen. En revanche, et c'est une bonne nouvelle, son rapprochement avec la Terre atteindra son apogée à 23h16.

S'agissant de la visibilité, elle devrait être parfaite du crépuscule au milieu de la nuit... à condition que la météo ne fasse pas des siennes. Si la chance vous sourit et que le ciel reste clair, vous aurez meilleur temps de vous éloigner de la ville et de privilégier un endroit sombre, notamment à la campagne ou en montagne.