Dimanche soir, toute la Suisse a levé les yeux vers le ciel. La lune de sang a également fasciné le pays. Les lecteurs et lectrices du Blick ont capturé le spectacle.

La Lune de sang a embrasé le ciel suisse!

1/10 Dans les montagnes valaisannes, la lune trônait au-dessus des reliefs. Photo: Leserreporter

Natalie Zumkeller

La lune de sang a captivé une grande partie du monde dimanche soir. En Suisse aussi, de nombreux regards se sont levés vers le ciel. «Mon fils a pris des photos avec son télescope», raconte une lectrice. A Allschwil (BL), une douzaine de personnes «attendaient avec impatience que la lune de sang soit enfin visible», rapporte une autre.

A Wolfwil (SO), un lecteur a partagé une image spectaculaire, tandis qu’à Bettmeralp dans le canton du Valais, l’astre rouge se dressait au-dessus des sommets. A Kriens (LU) encore, la lune trônait au-dessus des collines.

Images de lune de sang prises en vacances

Dans le canton de Berne, de nombreuses personnes ont admiré la lune de sang, comme le montrent les photos de Keystone-SDA. Plusieurs groupes de curieux se sont réunis afin de pouvoir vivre le spectacle ensemble.

Certains lecteurs et lectrices de Blick en vacances ont même immortalisé la lune rouge loin de la Suisse. Cette dernière a notamment brillé au-dessus du lac Balaton en Hongrie, du château d’Avignon en France ou encore dans le ciel d’Egypte.