Le centre astronomique ALMA, qui abrite le radiotélescope le plus puissant du monde dans le nord du Chili, a dévoilé mardi des images considérées par ses chercheurs comme les plus détaillées jamais obtenues des débuts de l'univers.

Une partie de l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), à San Pedro de Atacama, au Chili. (Photo d'archives) Photo: RODRIGO SAEZ

«Nous n'avions jamais obtenu autant de détails et de profondeur dans les galaxies de l'univers primitif», a déclaré à l'AFP Sergio Martin, chef du Département des opérations scientifiques d'ALMA, en marge d'une présentation à Santiago. Ces images ont capturé le gaz qui, il y a plus de 13 milliards d'années, a donné naissance aux premières galaxies, apportant un éclairage nouveau aux découvertes du télescope James Webb en 2012.

Avec la capture de ces gaz, il existe «la possibilité d'étudier d'où naissent les étoiles», a affirmé à l'AFP Rodrigo Herrera-Camus, directeur du Nucleo milenio de galaxias (MINGAL), centre de recherche chilien dédié à l'étude des galaxies.

Le Chili, centre névralgique de l'astronomie

Fin juin, l'équipe de l'observatoire Vera Rubin, également situé dans le nord du Chili, a publié ses premières images, révélant des vues époustouflantes de galaxies lointaines et de régions où se forment les étoiles, mettant en valeur des éléments jamais observés auparavant.

Le nord du Chili accueille des télescopes de plus de 30 pays, y compris certains des instruments astronomiques les plus avancés au monde comme le radiotélescope du centre ALMA. Un autre projet majeur, l'Extremely Large Telescope, devrait entrer en service en 2027 et promet d'explorer des distances cosmiques jusqu'ici inaccessibles.