Encore des progrès à faire
La police sera formée pour accompagner les victimes de violences

Les autorités suisses renforcent la formation des acteurs pénaux pour mieux prendre en charge les victimes de violence. Le Conseil fédéral salue les efforts cantonaux dans un rapport, tout en soulignant les domaines à améliorer, notamment l'audition des victimes.
Publié: 11:52 heures
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons ont mis en place des mesures pour former la police, les ministères publics et les tribunaux à la prise en charge des victimes de violence de genre, sexuelles et domestique. Dans un rapport publié vendredi, le Conseil fédéral salue les efforts et invite les acteurs à les poursuivre.

Les autorités pénales bénéficient d’une formation initiale et continue de qualité afin de poursuivre les auteurs de violences et de protéger les victimes. Ces formations sont harmonisées au niveau suisse depuis 2020.

Le Plan d’action national en vue de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (PAN CI) contient des priorités thématiques concrètes dans le domaine de la formation ainsi que les standards minimaux pour la formation initiale et la formation continue dans les champs professionnels du droit et de la police.

Au niveau cantonal, les corps de police et les ministères publics développent en permanence leur formation de base et leurs formations continues, avec des formations de base axées sur les compétences et des cours spécialisés. Les juges disposent également d’une offre de formation continue.

Audition des victimes

Le Conseil fédéral estime toutefois que des efforts peuvent encore être accomplis dans l'audition des victimes, notamment pour mieux prendre en compte leurs besoins. La coopération interdisciplinaire et la formation initiale et continue des acteurs doivent également être encore améliorées.

Le Conseil fédéral répond à une demande du Parlement visant à introduire une formation obligatoire pour les forces de l'ordre. La formation est en principe du ressort des cantons, rappelle le gouvernement.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

