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Les 5 infos du jour
On respire! La canicule prend fin ce lundi en Suisse

Au programme de ce lundi 29 juin: la fin de la canicule, les PFAS détectés dans tous les Suisses testés, la fin prochaine du courrier quotidien, Berne au secours de la BNP Paribas et, enfin, 23 biens culturels restitués au Nigeria.
Publié: il y a 11 minutes
«L'arrivée d'une masse d'air plus fraîche va faire descendre les températures», a indiqué MétéoSuisse.
Photo: Shutterstock
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs. Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 29 juin.

1

La fraîcheur met fin à la canicule en Suisse

La canicule prend fin lundi en Suisse. «L'arrivée d'une masse d'air plus fraîche va faire descendre les températures», a indiqué dimanche l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Après plusieurs jours à plus de 35 degrés Celsius en plaine, les maxima devraient atteindre entre 30 et 31 degrés.

2

Des PFAS détectés dans le sang de tous les Suisses testés

Les polluants éternels PFAS sont présents partout en Suisse, jusque dans le corps de ses habitants, rapportent lundi «24 Heures», la «Tribune de Genève» et «Le Temps» sur son site en ligne, citant une étude du Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté), menée dans les cantons de Vaud et de Berne. La recherche relève que ces substances ont été détectées dans le sang de l'ensemble des 630 adultes testés. Les femmes ainsi que les végétariens sont les moins contaminés de l'échantillon. Une alimentation riche en viande fait au contraire augmenter les PFAS, tout comme les poissons. L'alcool, l'utilisation de fart de ski ou de sprays imperméabilisants jouent également un rôle dans leur diffusion.

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3

La fin du courrier quotidien se profile en Suisse

La distribution quotidienne du courrier pourrait prendre fin en Suisse à partir de 2035, indique lundi dans la «Neue Zürcher Zeitung» le directeur de La Poste, Pascal Grieder. Le Conseil fédéral proposant de la maintenir jusqu'en 2033 ou 2034, ce n'est qu'après cette date que La Poste pourra demander de ne plus effectuer de distribution quotidienne, explique Pascal Grieder. La mise en œuvre de sa suppression prendra ensuite un certain temps, ajoute-t-il. «Nous devons nous demander combien de temps encore nous voulons nous offrir le luxe d'une distribution quotidienne».

4

La Suisse soutient BNP Paribas devant la justice américaine

La Suisse est intervenue dans une procédure d'appel aux États-Unis concernant la banque BNP Paribas, reconnue coupable par un tribunal new-yorkais d'avoir aidé le régime soudanais à contourner les sanctions américaines, relatent lundi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». La plupart des transactions ont transité par la succursale genevoise de la banque. Dans une lettre envoyée au tribunal, la Suisse a dénoncé une application erronée du code suisse des obligations. La missive vient appuyer la demande de l'établissement bancaire visant à faire annuler le jugement de première instance. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souligne dans les journaux qu'il ne s'agit pas de défendre BNP Paribas, mais de garantir l'application correcte du droit suisse et de préserver la souveraineté de la Suisse.

5

La Suisse renforce sa coopération culturelle avec le Nigeria

La ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider signe lundi à Lagos, au Nigeria, un accord bilatéral de coopération dans le domaine de la culture avec son homologue nigériane Hannatu Musa Musawa. Cet accord définit les conditions légales d'importation de biens culturels dans les deux pays et fixe les modalités de restitution de biens culturels importés de manière illégale. A cette occasion, 23 bien culturels, principalement issus de trois musées suisses, seront restitués.

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