DE
FR

Les 5 actus suisses du jour
Un employé du Jura détourne des tonnes de cuivre pour payer ses dettes

Au menu de ce mercredi 17 décembre: un employé vole du cuivre pour payer ses dettes, la plus grande prison de Suisse gagne une bataille, l'avenir de Blatten se dessine, les fausses promesses pour la construction de l'HES à Bienne, et enfin, un peu de foot.
Publié: 06:38 heures
|
Dernière mise à jour: 06:48 heures
Un employé d'une entreprise jurassienne a volé et revendu du cuivre et du laiton à son entreprise pour payer ses propres dettes.
Photo: Shutterstock
Léa Perrin
sda-logo.jpeg
Léa Perrin et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien lancer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 17 décembre. C'est parti! 

1

Un employé jurassien détourne du cuivre pour plus de 300’000 francs

Un employé d’une entreprise de la vallée de Delémont a volé du cuivre et du laiton pendant près de deux ans, causant un préjudice supérieur à 300'000 francs, révèle le «Quotidien Jurassien». Le salarié revendait les matériaux destinés au recyclage dans la région pour rembourser ses propres dettes. Interpellé il y a un peu plus d’un mois, il a passé plusieurs semaines en détention pour les besoins de l'enquête. L’entreprise avait installé une caméra de surveillance après avoir suspecté des vols dans ses locaux, ce qui a permis de confondre l’auteur. L’homme reconnaît les faits mais pas l’ampleur du préjudice. Il sera renvoyé devant un tribunal.

2

La plus grande prison de Suisse obtient gain de cause

La plus grande prison de Suisse, la prison de Pöschwies à Regensdorf (ZH), a obtenu gain de cause face aux riverains, selon les titres Tamedia alémaniques. Pour étendre son périmètre de sécurité, 2300 mètres carrés de la zone protégée du Katzensee vont être défrichés. Toutes les autorisations nécessaires auraient été délivrées. La zone forestière concernée fait partie d’un paysage particulièrement digne de protection d’importance nationale. Le Canton a toutefois estimé que la sécurité de l’établissement pénitentiaire relevait de l’intérêt public. L’extension du périmètre doit notamment empêcher l’introduction d’armes, de téléphones portables et de drogues dans la prison.

3

A Blatten, les habitants appelés à imaginer l’avenir de leur village

L’an prochain, la population de Blatten (VS) sera associée à l’élaboration d’un nouveau plan de zones et d’affectation. «Les habitants de Blatten doivent pouvoir s’exprimer sur la manière dont ils imaginent leur village», a déclaré le président de la commune, Matthias Bellwald, dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung». Il sera notamment question de savoir s’ils souhaitent une église. La répartition des terrains après l’éboulement devra également être clarifiée. «La propriété est une affaire sérieuse», a souligné Matthias Bellwald, appelant à beaucoup de compréhension. Il faut être conscient «qu’en matière de planification des zones, il n’existe pas de justice au cas par cas», a-t-il prévenu.

A lire aussi
Que fait la Suisse pour nous protéger des «polluants éternels» dans l'eau et l'alimentation?
PFAS, pesticides, toxines…
Que fait la Suisse pour nous protéger des «polluants éternels»?
Un Fribourgeois condamné à plus de six ans de prison pour viols en Valais
Un Fribourgeois condamné
Plus de six ans de prison pour viols en Valais
4

Les promesses de bois local s'envolent à l'HES à Bienne

Malgré la volonté politique d’utiliser du bois bernois ou suisse pour la construction du Campus de la Haute école spécialisée bernoise à Bienne, seuls environ 20% des 12'000 m3 de bois employés proviennent de Suisse, plus précisément de Berne, Fribourg et Vaud, rapportent le «Journal du Jura» et le «Bieler Tagblatt». Ce vaste chantier – le plus grand bâtiment éducatif du pays – nécessite des volumes et des éléments en bois très complexes, dépassant les capacités des forêts cantonales, des scieries et des entreprises de transformation suisses. L’approvisionnement interne s’est révélé trop risqué, coûteux et difficile à coordonner. La majorité du bois a donc été importée d’Allemagne et d’Autriche, pays proches disposant des capacités industrielles nécessaires, tout en respectant les critères de durabilité et de traçabilité.

5

La Super League reprend sans représentants romands

En Super League, aucun club romand n'est engagé ce soir. Le match Lucerne–Bâle focalisera l’attention. Décevantes ces dernières journées, les deux équipes sont sous pression. Dans les autres rencontres, les Young Boys affrontent Grasshopper et le FC Zurich défie Lugano. Tous les matches débutent à 20h30.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus