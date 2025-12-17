Au menu de ce mercredi 17 décembre: un employé vole du cuivre pour payer ses dettes, la plus grande prison de Suisse gagne une bataille, l'avenir de Blatten se dessine, les fausses promesses pour la construction de l'HES à Bienne, et enfin, un peu de foot.

Un employé du Jura détourne des tonnes de cuivre pour payer ses dettes

1 Un employé jurassien détourne du cuivre pour plus de 300’000 francs

Un employé d’une entreprise de la vallée de Delémont a volé du cuivre et du laiton pendant près de deux ans, causant un préjudice supérieur à 300'000 francs, révèle le «Quotidien Jurassien». Le salarié revendait les matériaux destinés au recyclage dans la région pour rembourser ses propres dettes. Interpellé il y a un peu plus d’un mois, il a passé plusieurs semaines en détention pour les besoins de l'enquête. L’entreprise avait installé une caméra de surveillance après avoir suspecté des vols dans ses locaux, ce qui a permis de confondre l’auteur. L’homme reconnaît les faits mais pas l’ampleur du préjudice. Il sera renvoyé devant un tribunal.

2 La plus grande prison de Suisse obtient gain de cause

La plus grande prison de Suisse, la prison de Pöschwies à Regensdorf (ZH), a obtenu gain de cause face aux riverains, selon les titres Tamedia alémaniques. Pour étendre son périmètre de sécurité, 2300 mètres carrés de la zone protégée du Katzensee vont être défrichés. Toutes les autorisations nécessaires auraient été délivrées. La zone forestière concernée fait partie d’un paysage particulièrement digne de protection d’importance nationale. Le Canton a toutefois estimé que la sécurité de l’établissement pénitentiaire relevait de l’intérêt public. L’extension du périmètre doit notamment empêcher l’introduction d’armes, de téléphones portables et de drogues dans la prison.

3 A Blatten, les habitants appelés à imaginer l’avenir de leur village

L’an prochain, la population de Blatten (VS) sera associée à l’élaboration d’un nouveau plan de zones et d’affectation. «Les habitants de Blatten doivent pouvoir s’exprimer sur la manière dont ils imaginent leur village», a déclaré le président de la commune, Matthias Bellwald, dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung». Il sera notamment question de savoir s’ils souhaitent une église. La répartition des terrains après l’éboulement devra également être clarifiée. «La propriété est une affaire sérieuse», a souligné Matthias Bellwald, appelant à beaucoup de compréhension. Il faut être conscient «qu’en matière de planification des zones, il n’existe pas de justice au cas par cas», a-t-il prévenu.

4 Les promesses de bois local s'envolent à l'HES à Bienne

Malgré la volonté politique d’utiliser du bois bernois ou suisse pour la construction du Campus de la Haute école spécialisée bernoise à Bienne, seuls environ 20% des 12'000 m3 de bois employés proviennent de Suisse, plus précisément de Berne, Fribourg et Vaud, rapportent le «Journal du Jura» et le «Bieler Tagblatt». Ce vaste chantier – le plus grand bâtiment éducatif du pays – nécessite des volumes et des éléments en bois très complexes, dépassant les capacités des forêts cantonales, des scieries et des entreprises de transformation suisses. L’approvisionnement interne s’est révélé trop risqué, coûteux et difficile à coordonner. La majorité du bois a donc été importée d’Allemagne et d’Autriche, pays proches disposant des capacités industrielles nécessaires, tout en respectant les critères de durabilité et de traçabilité.

5 La Super League reprend sans représentants romands

En Super League, aucun club romand n'est engagé ce soir. Le match Lucerne–Bâle focalisera l’attention. Décevantes ces dernières journées, les deux équipes sont sous pression. Dans les autres rencontres, les Young Boys affrontent Grasshopper et le FC Zurich défie Lugano. Tous les matches débutent à 20h30.