Un homme originaire de Fribourg, établi en Valais, a été condamné mardi par le Tribunal de Monthey à une peine de six ans et deux mois de prison ferme. La justice l’a reconnu coupable notamment de viols et d’actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
L'homme de 27 ans a été condamné pour avoir maltraité cinq ex-partenaires entre 2016 et 2024. Son «modus operandi» était à chaque fois identique: il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.
Il a aussi été jugé coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de contrainte, de remise de stupéfiants à des mineurs ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, principalement pour consommation de haschich. Selon le verdict prononcé par le tribunal montheysan, le prévenu doit verser 2000 francs d'indemnité pour tort moral à l'une des victimes. Le jugement est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
