Tribunal de Monthey
Un Fribourgeois condamné à plus de six ans de prison pour viols en Valais

Un Fribourgeois installé en Valais a été condamné mardi à six ans et deux mois de prison ferme par le Tribunal de Monthey (VS). Le prévenu a notamment été reconnu coupable de viols et d'actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Le Tribunal de Monthey a été le théâtre d'un procès portant notamment sur des viols. (image d'illustration)
Un homme originaire de Fribourg, établi en Valais, a été condamné mardi par le Tribunal de Monthey à une peine de six ans et deux mois de prison ferme. La justice l’a reconnu coupable notamment de viols et d’actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

L'homme de 27 ans a été condamné pour avoir maltraité cinq ex-partenaires entre 2016 et 2024. Son «modus operandi» était à chaque fois identique: il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

Il a aussi été jugé coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de contrainte, de remise de stupéfiants à des mineurs ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, principalement pour consommation de haschich. Selon le verdict prononcé par le tribunal montheysan, le prévenu doit verser 2000 francs d'indemnité pour tort moral à l'une des victimes. Le jugement est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

