La société suisse de négoce en énergie Gunvor annonce un changement de direction. L'Américain Gary Pedersen prend la tête de l'entreprise dans le cadre d'un rachat par le management, suite à des accusations de Washington qualifiant Gunvor de «marionnette du Kremlin».

La société suisse de négoce en énergie Gunvor a annoncé lundi avoir procédé à un changement à sa tête, quelques semaines après avoir été qualifié de «marionnette du Kremlin» par Washington. Dans un communiqué, Gunvor indique que l'Américain Gary Pedersen va prendre la direction de la société, dans le cadre d'un «rachat par le management».

«En vertu de cet accord, l'actionnaire majoritaire Torbjörn Törnqvist», qui avait cofondé Gunvor, «cédera la totalité de ses parts à un groupe d'employés actuels, qui deviendront les seuls propriétaires de la société», précise le communiqué. La société indique qu'elle va procéder à des changements au sein de son conseil d'administration et de son comité exécutif qui «excluent désormais les membres de la famille Törnqvist ou leurs représentants».

«La guerre doit cesser immédiatement»

Gunvor a récemment annoncé sa décision de retirer sa proposition de reprise des actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, cible de sanctions américaines en raison de la guerre en Ukraine, après un commentaire sur X du Trésor américain.

«Le président Trump a été clair: la guerre doit cesser immédiatement. Tant que Poutine poursuivra ces tueries insensées, la marionnette du Kremlin, Gunvor, ne recevra jamais de licence pour exercer», avait écrit le Trésor américain sur X début novembre. Gary Pedersen avait été recruté en 2024 pour diriger la région Amériques, «avec l'intention d'assumer à terme un rôle de leadership», précise Gunvor.

«Maintenir notre rôle de leader»

«Le moment est venu pour cette transition. Un changement générationnel est en cours, et nous disposons de la solidité financière, des liquidités et du leadership de qualité nécessaires pour poursuivre notre stratégie de croissance mondiale», a déclaré Gary Pedersen, dans le communiqué. «Notre objectif est de maintenir notre rôle de leader en tant qu'acteur fiable et compétitif sur les marchés mondiaux de l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir», a-t-il ajouté.