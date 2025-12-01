DE
Dépôts de bilan en hausse
La vague de faillites se poursuit, la Suisse romande particulièrement touchée

Les faillites d'entreprises en Suisse ont augmenté d'un tiers en 2025, atteignant 11'057 cas de janvier à novembre. Cette hausse serait liée aux nouvelles procédures pour créances fiscales, selon CRIF. Genève, Vaud et Zurich sont les plus touchés.
Publié: 11:06 heures
|
Dernière mise à jour: 11:08 heures
Le secteur de la construction demeure de loin le plus sinistré en 2025, devant la restauration et le commerce de détail. (archive)
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite en Suisse confirme sur les onze premiers mois de l'année l'accélération observée depuis le printemps. De janvier à fin novembre, le phénomène a touché 11'057 sociétés, soit plus d'un tiers de plus que sur la même période un an auparavant.

Une des explications de cette poussée serait que les créances fiscales constituent depuis le 1er janvier aussi un motif de lancement de procédures de défaut de paiement, explique dans sa publication lundi la représentation helvétique du spécialiste transalpin du recouvrement de créances et de l'information financière CRIF.

Cantons romands exposés

Les cantons de Genève, Vaud et Zurich demeurent les plus exposés, avec plus de 1000 lancements de procédures, mais c'est le Valais qui connaît l'évolution la plus fulgurante, avec une multiplication par plus de deux à 522 cas. Le nombre de créations d'entreprises a progressé de 4,4% à 48'983 nouvelles entrées dans les registres du commerce.

Zurich demeure de loin la région la plus propice aux balbutiements entrepreneuriaux, avec pas moins de 9140 inscriptions, devant les cantons de Vaud (4675) et Genève (4082).

