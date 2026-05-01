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Les 5 infos suisses du jour
Les demandes d’aide explosent face au risque pédophile

Au menu de ce vendredi 1er mai: une augmentation inquiétante dans la lutte contre la pédophilie, les revendications de la fête du travail, les secours visés à Crans-Montana, une expo menacée à Genève, et enfin, un peu de cyclisme.
Publié: il y a 45 minutes
De plus en plus d'hommes, généralement «bien éduqués» demandent de l'aide au centre spécialisé dans la lutte contre la pédophilie.
Photo: Shutterstock
Léa Perrin - Journaliste Blick
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Léa Perrin et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien conclure la semaine – déjà terminée pour certains chanceux –, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 1er mai. C'est parti: 

1

De plus en plus d’hommes cherchent de l’aide contre la pédophilie

Les demandes d'aide adressées au centre alémanique spécialisé dans la lutte contre la pédophilie «Beforemore» ont plus que doublé l'an dernier par rapport à 2024, à 175, écrit vendredi le portail d'informations alémanique nau.ch. Plus de 80 d'entre elles provenaient d'hommes ayant des préférences sexuelles pour les enfants et les adolescents, explique la conseillère Barbara Beaussacq. La plupart du temps, la prise de contact se fait par échange de messages, par e-mail ou par téléphone, ajoute-t-elle. La tranche d'âge des demandeurs s'étend de l'adolescence à l'âge de la retraite, note encore Barbara Beaussacq. «Des études montrent que ce sont plutôt des hommes bien éduqués qui consomment de la pornographie enfantine».

2

Les syndicats montent au front dans toute la Suisse pour le 1er mai

Les syndicats défilent vendredi dans plusieurs villes suisses sous la devise «Défendre les salaires et les emplois. Non au repli sur soi». Des fêtes ou manifestations sont prévues dans près de 50 localités du pays à l'occasion de la journée des droits des travailleurs. Le mouvement syndical entend particulièrement lutter contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants. Son acceptation risque de plonger la Suisse dans le chaos, estime l'Union syndicale suisse (USS).

3

Les secours dans le viseur après le drame de Crans-Montana

Le ministère public valaisan aurait ouvert une procédure pénale à l'encontre de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) dans le cadre de son enquête sur le tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS), rapporte Blick, citant des médias italiens. Un avocat italien représentant des victimes reproche aux secouristes de ne pas avoir disposé de l'équipement de base nécessaire. A la suite de ces accusations, le parquet aurait ouvert une procédure distincte, qui n'a pas encore été officiellement confirmée. Interrogée, l'OCVS dit n'avoir actuellement aucune connaissance d'une plainte déposée à son encontre.

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4

L’expo participative de Hirschhorn secouée par la polémique

Sous la menace d'une grève, l'artiste bernois Thomas Hirschhorn a annoncé jeudi tirer la prise de son exposition participative au Pavillon Sicli à Genève, avant de rétropédaler et de la maintenir, rapporte vendredi «Le Temps». Mais la grève est maintenue vendredi. Plusieurs artistes, salariés et bénévoles dénoncent dans le journal le système de gouvernance. «Au nom de son concept d'inclusivité radicale, Thomas Hirschhorn refuse d'exclure certaines personnes, alors que quatre ou cinq individus causent l'essentiel des problèmes», commente un coopérant, qui a préféré rester anonyme. Il dénonce un «manque total de responsabilité» des deux fondations responsables du projet qui «ont refusé de recadrer l'artiste», régulièrement en proie à de «nombreux et violents excès de colère». Le projet artistique, qui doit durer jusqu'à la mi-juin, vise à créer une œuvre collective et évolutive consacrée à la philosophe Simone Weil.

5

Le Tour de Romandie s’attaque au Mollendruz

Le Tour de Romandie cycliste reste dans le canton de Vaud vendredi avec une 3e étape autour d'Orbe. La montée du col du Mollendruz est la principale difficulté du jour. Les coureurs feront trois boucles différentes, une première en direction du Gros-de-Vaud, une deuxième vers Yverdon-les-Bains et le Nord vaudois et une troisième jusqu'au col du Mollendruz (9 km à 6,1%). Ils passeront au total trois fois sur la ligne d'arrivée à Orbe lors de cette étape longue de 176,4 km.

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