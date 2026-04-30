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Le gros lot en Espagne
Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Le jackpot est tombé à l’Eurodreams! Un Espagnol a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs sur 30 ans jeudi. En Suisse, ce jeu est géré par la Loterie romande et Swisslos.
Publié: 21:44 heures
La rente de 22'222 francs par mois durant 30 ans est tombé.
Photo: Keystone/GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 5, 7, 9, 16, 19 et 22, ainsi que le numéro spécial «dream» 2, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en Espagne, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Il a aussi été remporté dans la Péninsule ibérique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

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