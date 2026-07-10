Au programme de ce 10 juillet: la justice militaire enquête sur des Suisses de Tsahal, un militant UDC porte plainte, «Le Courrier» l'emporte face à Gandur devant la CEDH, Alliance Care dans le rouge et, enfin, les CFF passent la main pour les voyages de groupe.

Je vous entends déjà trépigner d'impatience à l'approche du week-end, amis lecteurs. Pour terminer cette semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 10 juillet. On est parti!

1 Cinq Suisses ayant combattu pour Israël sous enquête

La justice militaire suisse a ouvert des enquêtes préliminaires sur cinq Suisses partis combattre avec l'armée israélienne après l'attaque du Hamas en Israël en 2023, rapporte vendredi «Le Courrier». Au total, plus de 500 Helvètes se sont engagés dans les rangs des forces israéliennes, selon la plateforme britannique de recherche Declassified UK, mais leur identité exacte reste inconnue des autorités suisses. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique dans le journal ne disposer d'aucune donnée sur le nombre de Suisses ayant combattu pour Israël. La loi suisse autorise un ressortissant suisse, établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, à y accomplir un service militaire, explique la justice militaire. Au moins deux Suisses sont morts lors d'opérations militaires dans l'enclave palestinienne de Gaza depuis octobre 2023, selon le DFAE.

2 Un militant UDC porte plainte après une soirée à Lancy

Un militant de l'Union démocratique du centre (UDC) a déposé une plainte pour lésions corporelles après son interpellation par la police lors de la fête des promotions de Lancy le 26 juin, rapporte la «Tribune de Genève». Fortement alcoolisé, il avait d'abord affirmé avoir été victime d'une agression liée à son appartenance politique, une version relayée sur les réseaux sociaux avant d'être retirée. Il dit aujourd'hui ne presque rien se rappeler de la soirée. La police était intervenue après le signalement d'un père de famille, qui l'accusait d'avoir demandé à sa fille de 15 ans de le suivre aux toilettes, ce qu'il conteste.

3 La CEDH condamne la Suisse et donne raison au «Courrier»

La Cour européenne des droits de l'homme donne raison au Courrier dans l'affaire Gandur et condamne la Suisse pour violation de la liberté d'expression, relatent vendredi «Le Courrier» et la «Tribune de Genève» sur son site en ligne. L'affaire remonte à 2015 après deux plaintes déposées par l'homme d'affaires Jean Claude Gandur suite à un article du Courrier intitulé «Mécène en eaux troubles». La plainte pénale pour calomnie a été définitivement classée en juillet 2019, frappée de prescription. En revanche, l'action en protection de la personnalité est montée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a débouté le quotidien. Le TF n'a pas complètement mis en balance les intérêts en présence, estime la CEDH, soulignant que l'article reposait sur une base factuelle établie, sans assertions dénuées de fondement.

4 Un salarié sur cinq menacé chez Alliance Care

Alliance Care, l'organisation faîtière dans le domaine des soins fondée en début d'année, doit licencier un cinquième de son personnel, affirment vendredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». A la fin juin, 17 des 91 employés ont reçu un préavis de licenciement, confirment dans les journaux la directrice de l'association, Yvonne Ribi. Elle explique cette décision par une mauvaise estimation du nombre de membres. Les frais de personnel sont nettement trop élevés par rapport aux recettes, ce qui a entraîné un déficit structurel, ajoute-t-elle.

5 Les CFF confient les voyages de groupe à Simpletrain

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont externalisé la vente de voyages de groupe internationaux à partir de dix personnes, indiquent vendredi l'"Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». A partir de 2027, cette tâche sera reprise par l'entreprise Simpletrain, qui percevra un montant maximal de 1,77 million de francs pour les années 2027 à 2029. Le nouveau système de vente des CFF n'est pas conçu pour les groupes, explique dans les journaux une porte-parole de la compagnie ferroviaire. Il n'y aura pas de licenciements, ajoute-t-elle, précisant que tous les collaborateurs qui s'occupaient jusqu'à présent des voyages de groupe internationaux resteront aux CFF.