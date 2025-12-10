DE
FR

Les 5 infos du jour
La Suisse doit verser 3000 francs à un militant d'extrême droite

Au menu de ce mercredi 10 décembre: un extrémiste de droite indemnisé, Guy Parmelin à nouveau président, des Français friands d'emplettes en Suisse, l'annonce imminente de la baisse rétroactive des taxes américaines et le programme des Journées de Soleure dévoilé.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
La Suisse doit verser 3000.- à l'extrémiste Martin Sellner, interdit illégalement d’entrer sur son territoire l'an dernier.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
DIMITRI_FACE.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Dimitri Faravel

Cette journée s'annonce brumeuse, amis lecteurs. Pour apporter un peu de clarté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un éventail d'actualités à ne pas manquer ce mercredi 10 décembre. C'est parti!

1

3000 francs pour un extrémiste de droite

La Suisse, qui a interdit l'année dernière à l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner d'entrer sur son territoire, doit lui verser 3000 francs, car la mesure était illégale, rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette mesure, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour la prononcer. Il n'y avait pas de danger réel et grave, précise le TAF. La demande d'interdiction d'entrée sur le territoire avait été déposée par la police cantonale de Zurich. La décision du TAF est définitive et ne peut être contestée par l'Office fédéral de la police (fedpol).

2

Guy Parmelin de retour à la tête de la Confédération

Les chambres fédérales doivent élire mercredi Guy Parmelin président de la Confédération pour 2026. Le conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre (UDC) vaudois occupera cette fonction pour la deuxième fois de sa carrière. Le libéral-radical tessinois Ignazio Cassis doit être élu à la vice-présidence.

A lire aussi
Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue
0:12
Nouvelle manifestation
Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue
En manque de moyens, un téleski romand tire définitivement la prise
Changement climatique en cause
En manque de moyens, un téléski romand tire définitivement la prise
3

Les Français aussi font leurs courses en Suisse

Si de nombreux ménages suisses font leurs courses en France ou en Allemagne pour obtenir des prix plus bas, les Français font aussi leurs emplettes en Suisse, rapportent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève», citant l'Institut national français de la statistique et des études économiques (Insee). En 2024, les foyers français frontaliers ont réalisé en moyenne 44 achats en Suisse pour un montant total de 1600 euros. Ils se rendent principalement dans les hôtels et restaurants, les supermarchés, les stations-service et les magasins de tabac, les boutiques d'habillement et de chaussures, ainsi que les boutiques de cosmétiques, les pharmacies et les commerces d'ameublement et d'équipement de la maison.

4

La baisse rétroactive des droits de douane américains bientôt annoncée

Une baisse rétroactive des droits de douane américains sur les produits suisses devrait être annoncée dans les prochains jours, affirme mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». L'administration fédérale a publié mardi par erreur un communiqué annonçant une baisse rétroactive des taxes américaines de 39 à 15% à partir du 14 novembre, avant de le retirer, relate le journal. Le retrait ne concernait pas le contenu du communiqué, mais uniquement le moment choisi pour sa publication, selon la «NZZ».

5

Le cinéma suisse à l'honneur du 21 au 28 janvier à Soleure

Les 61es Journées de Soleure, qui se tiendront du 21 au 28 janvier 2026, transformeront une nouvelle fois la cité baroque en capitale du cinéma suisse. Son directeur artistique Niccolo Castelli doit dévoiler la programmation au Rex à Berne mercredi matin. On sait déjà que l'invitée d'honneur est la cinéaste genevoise Edna Politi, dont l'œuvre, nourrie d'influences arabes, juives et européennes, est saluée pour son regard nuancé sur le Proche-Orient.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus