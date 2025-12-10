Au menu de ce mercredi 10 décembre: un extrémiste de droite indemnisé, Guy Parmelin à nouveau président, des Français friands d'emplettes en Suisse, l'annonce imminente de la baisse rétroactive des taxes américaines et le programme des Journées de Soleure dévoilé.

Cette journée s'annonce brumeuse, amis lecteurs. Pour apporter un peu de clarté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un éventail d'actualités à ne pas manquer ce mercredi 10 décembre. C'est parti!

1 3000 francs pour un extrémiste de droite

La Suisse, qui a interdit l'année dernière à l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner d'entrer sur son territoire, doit lui verser 3000 francs, car la mesure était illégale, rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette mesure, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour la prononcer. Il n'y avait pas de danger réel et grave, précise le TAF. La demande d'interdiction d'entrée sur le territoire avait été déposée par la police cantonale de Zurich. La décision du TAF est définitive et ne peut être contestée par l'Office fédéral de la police (fedpol).

2 Guy Parmelin de retour à la tête de la Confédération

Les chambres fédérales doivent élire mercredi Guy Parmelin président de la Confédération pour 2026. Le conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre (UDC) vaudois occupera cette fonction pour la deuxième fois de sa carrière. Le libéral-radical tessinois Ignazio Cassis doit être élu à la vice-présidence.

3 Les Français aussi font leurs courses en Suisse

Si de nombreux ménages suisses font leurs courses en France ou en Allemagne pour obtenir des prix plus bas, les Français font aussi leurs emplettes en Suisse, rapportent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève», citant l'Institut national français de la statistique et des études économiques (Insee). En 2024, les foyers français frontaliers ont réalisé en moyenne 44 achats en Suisse pour un montant total de 1600 euros. Ils se rendent principalement dans les hôtels et restaurants, les supermarchés, les stations-service et les magasins de tabac, les boutiques d'habillement et de chaussures, ainsi que les boutiques de cosmétiques, les pharmacies et les commerces d'ameublement et d'équipement de la maison.

4 La baisse rétroactive des droits de douane américains bientôt annoncée

Une baisse rétroactive des droits de douane américains sur les produits suisses devrait être annoncée dans les prochains jours, affirme mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». L'administration fédérale a publié mardi par erreur un communiqué annonçant une baisse rétroactive des taxes américaines de 39 à 15% à partir du 14 novembre, avant de le retirer, relate le journal. Le retrait ne concernait pas le contenu du communiqué, mais uniquement le moment choisi pour sa publication, selon la «NZZ».

5 Le cinéma suisse à l'honneur du 21 au 28 janvier à Soleure

Les 61es Journées de Soleure, qui se tiendront du 21 au 28 janvier 2026, transformeront une nouvelle fois la cité baroque en capitale du cinéma suisse. Son directeur artistique Niccolo Castelli doit dévoiler la programmation au Rex à Berne mercredi matin. On sait déjà que l'invitée d'honneur est la cinéaste genevoise Edna Politi, dont l'œuvre, nourrie d'influences arabes, juives et européennes, est saluée pour son regard nuancé sur le Proche-Orient.