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La SRF ouvre une enquête
Condamnée pour actes sexuels sur mineurs, une ex-star est restée 40 ans à la SRF

La SRF ouvre une enquête après la révélation qu'Hans Jucker, ex-commentateur sportif condamné en 1971 pour actes sexuels sur mineurs, a travaillé jusqu'en 2011 malgré sa condamnation.
Publié: il y a 37 minutes
Condamné en 1971 pour actes sexuels sur mineurs, le journaliste sportif est resté 40 ans à la SRF.
Photo: Oscar Alessio
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ATS Agence télégraphique suisse

La radio-télévision suisse alémanique SRF va enquêter sur la gestion passée du dossier d'un ex-collaborateur condamné pour actes sexuels sur mineurs. Cet ancien journaliste sportif, aujourd'hui décédé, avait écopé en 1971 d'une peine de prison avec sursis mais est resté au sein de l'entreprise jusqu'en 2011.

La SRF a eu connaissance de cette condamnation il y a quelques semaines, écrit-elle lundi dans un communiqué, en réaction à des révélations du quotidien alémanique «Tages-Anzeiger». L'ancien commentateur sportif Hans Jucker avait travaillé pour la SRF de 1965 à 2011. Il est décédé en 2011 peu après sa retraite.

Le journaliste avait été condamné en 1971 à une peine de prison avec sursis pour actes sexuels sur mineurs. La SRF condamne «sans équivoque ces crimes, dûment documentés, commis par son ancien employé, aujourd'hui décédé».

L'entreprise va analyser en profondeur les informations disponibles ainsi que la manière dont elle a géré l'affaire en tant qu'employeur à l'époque. Elle entend lancer une enquête externe sur la gestion passée du dossier. Les conclusions serviront, le cas échéant, à renforcer les mesures existantes.

Clips retirés

«Les rapports concernant la condamnation passée ainsi que les révélations sur les délits nous bouleversent et nous attristent profondément», déclare Roger Elsener, directeur de la SRF, cité dans le communiqué. Il exprime également son empathie envers les victimes et leurs proches.

Hans Jucker a été reconnu coupable de délits commis en dehors de son travail à la SRF, souligne l'entreprise. Selon le «Tages-Anzeiger», les faits reprochés sont survenus entre 1969 et 1971 et concernent quatre jeunes et un mineur de moins de 16 ans. L'ancien reporter aurait eu accès aux jeunes d'un foyer où son propre père travaillait comme cuisinier.

La SRF annonce qu'elle ne publiera plus de vidéos où le journaliste condamné apparaît comme commentateur. Les clips déjà publiés ont également été retirés de ses plateformes et de ses chaînes sur des plateformes tierces. D'autres contenus resteront accessibles, notamment dans les archives.

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