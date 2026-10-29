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Parmelin donne le coup d'envoi
La Chaîne du Bonheur lance une collecte pour le Soudan

La Chaîne du Bonheur a lancé jeudi une collecte de dons en faveur du Soudan. Le coup d'envoi de cette journée de solidarité a été donné par Guy Parmelin.
Publié: il y a 3 minutes
La Chaîne du Bonheur a lancé jeudi une journée de collecte de dons en faveur du Soudan. (Archives)
Photo: MARTIAL TREZZINI

La Chaîne du Bonheur organise jeudi une journée nationale de dons en faveur des personnes touchées par la guerre et la faim au Soudan. Près de 20 millions de personnes souffrent de la faim, alors que les organisations humanitaires manquent de moyens pour la fournir.

Les dons sont recueillis jeudi de 07h à 23h, par téléphone, en ligne ou dans les offices de postes. Après plus de trois ans de guerre, le pays traverse l'une des pires crises humanitaires du monde. En plus de la crise alimentaire et le risque de famine, la sécheresse dûe au phénomène El Nino aggrave la situation.

Coup d'envoi donné par Guy Parmelin

Depuis le début du conflit, la Chaîne du Bonheur soutient les populations touchées en finançant des projets humanitaires de ses organisations partenaires suisses au Soudan, au Tchad et au Soudan du Sud.

Le président de la Confédération Guy Parmelin donne le coup d’envoi de cette Journée nationale de solidarité sur les ondes de la SSR. Des programmes accompagneront cette mobilisation afin de témoigner de la situation humanitaire et de l’aide apportée sur le terrain.

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