La Suisse a conclu un accord douanier avec le gouvernement américain de Donald Trump. Blick et Sotomo vous donnent la parole: comment jugez-vous les engagements proposés et quelle serait votre décision en cas de vote? Donnez-nous votre avis!

Que pensez-vous de l'accord douanier conclu par la Suisse avec les Etats-Unis?

La Suisse et le gouvernement américain de Donald Trump se sont mis d'accord sur le différend douanier. Photo: AP

Le Conseil fédéral a trouvé un accord de principe avec le gouvernement américain dans le litige sur les droits de douane. Le gouvernement de Donald Trump est prêt à réduire les droits de douane sur les produits suisses importés de 39 à 15% si la Suisse accepte de faire des concessions dans différents domaines.

Blick et l'institut de recherche Sotomo veulent connaître votre avis: que pensez-vous de l'accord douanier avec les Etats-Unis? Comment évaluez-vous les engagements de la Suisse? Qui en profitera? Et quelle est l'influence de l'économie sur notre politique?

Afin d'obtenir une image aussi précise que possible de la manière dont les Suisses évaluent ce deal douanier, où ils voient des opportunités ou craignent des risques, nous réalisons ce sondage. Votre opinion compte: aidez-nous à découvrir ce que la Suisse pense de l'accord douanier.

