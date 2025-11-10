Dans le canton de Soleure, 120 chiens victimes de maltraitance animale ont dû être euthanasiés. La vétérinaire cantonale Chantal Ritter a visité cette ferme de l'horreur, située à Ramiswil Elle témoigne.

Une vétérinaire décrit la «ferme de l'horreur» à Soleure

1/5 Dans une ferme à Ramiswil (SO), 120 chiens ont dû être euthanasiés. Photo: Karin Frautschi

Janine Enderli

La Suisse est sous le choc. 120 chiens ont dû être euthanasiés dans une ferme à Ramiswil, dans le canton de Soleure. Ils souffraient de malnutrition et de diverses maladies. Selon les informations de Blick, Lucia T.* était responsable de cette exploitation. Cette mère de plusieurs enfants est connue dans tout le pays en tant que professionnelle de la santé. Des plaintes ont déjà été déposées contre elle par le passé.

Les autorités se penchent désormais sur les causes de cette tragédie. Dans une interview accordée à la SRF, Chantal Ritter, vétérinaire cantonale responsable, livre des détails bouleversants sur cette «ferme de l'horreur».

La ferme en question était déjà dans le radar des autorités sanitaires et faisait l'objet de contrôles réguliers. «Mais ces derniers temps, la situation s'est aggravée, et très rapidement. A la suite d'un signalement, nous nous sommes rendus une nouvelle fois à la ferme et avons constaté les conditions décrites», explique la vétérinaire cantonale à la chaîne de télévision.

Pas d'autres solutions

La douloureuse décision a été prise avec son équipe. Mais euthanasier les chiens était inévitable. «Malheureusement, il n'y avait pas d'autres solutions, déplore Chantal Ritter. J'ai moi-même vu les chiens. Ils étaient dans un état tellement déplorable qu'il n'était pas possible de les soigner. Si l'un d'eux avait pu être sauvé, nous l'aurions fait.» Selon elle, «il s'agit de l'un des plus grands cas de maltraitance animale dans le canton de Soleure.»

La prise en charge des autres animaux retrouvés dans la ferme est en cours d'organisation. Outre les chiens, des chèvres et des chevaux ont également été confisqués. Leur propriétaire sera dénoncée pour infraction à la loi sur la protection des animaux.

* Nom connu de la rédaction