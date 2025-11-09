DE
FR

Retrouvés dans un état déplorable
Plus de 100 chiens euthanasiés après l'évacuation d'une ferme à Ramiswil (SO)

À Ramiswil, une ferme a été évacuée par les autorités soleurois, révélant une situation alarmante de maltraitance animale. Plus de 100 chiens ont dû être euthanasiés, tandis que des chevaux et chèvres ont été saisis, tous souffrant de malnutrition et de maladies.
Publié: 13:50 heures
Les chiens de la ferme ont été trouvés dans un état déplorable.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le service vétérinaire soleurois, accompagné de la police cantonale, a évacué jeudi et vendredi une ferme à Ramiswil. Il y a trouvé de nombreux animaux malades et sous-alimentés. Plus de 100 chiens ont dû être euthanasiés.

Lors de l'évacuation de la ferme, le service vétérinaire a saisi plusieurs dizaines de chevaux, environ 120 chiens ainsi que deux chèvres, a indiqué Andrea Affolter, responsable médias du Conseil d'Etat soleurois, dimanche l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information diffusée la veille par la chaîne de télévision régionale Tele M1. La police cantonale a indiqué s'être également rendue sur place.

Dans un état déplorable

«Les animaux étaient pratiquement tous dans un état déplorable», a ajouté Andrea Affolter, précisant qu'ils souffraient de malnutrition et étaient également malades. «Nous avons confisqué les chevaux et les avons placés dans un endroit approprié», a déclaré la vétérinaire cantonale Chantal Ritter à la chaîne de télévision Tele M1.

Les chiens ont été euthanasiés parce qu'ils étaient en trop mauvais état. La propriétaire des animaux sera dénoncée pour infraction à la loi sur la protection des animaux, a ajouté Andrea Affolter.

