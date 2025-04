Au centre animalier de Rances, chevaux et chiens seraient négligés, ont constaté les autorités vaudoises. (Image d'illustration). Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Des chevaux à la litière insuffisante, aux sabots non limés et qui présentent des lésions cutanées. Des chiens serrés à plusieurs dans des box trop petits et des odeurs de déjections «insoutenables». Voici les constatations du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) au sujet du Centre animalier du Nord vaudois, à Rances, relaie «24 heures» ce mercredi 23 avril.

Le Tribunal de police régional a reconnu la propriétaire coupable d'avoir enfreint la loi fédérale sur la protection des animaux et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Au cumul de ses jours-amende, elle écope d'une peine pécuniaire de 3000 francs.

Son argumentation ne convainc pas

En août dernier, plusieurs personnes ont témoigné des mauvaises conditions de détention des animaux auprès du quotidien vaudois. Résultat: le SCAV n'a pas renouvelé l'autorisation de l'exploitation des lieux – une décision suspendue par un recours.

La propriétaire assure avoir voué sa vie aux chiens et aux chevaux qu'elle héberge et s'estime victime d'acharnement de l'inspection. Son argumentation n'a pas convaincu. La sexagénaire à bas revenu, également élue municipale, promet d'assainir son administration.