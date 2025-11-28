DE
Soignés dans huit cantons
La Suisse accueille treize enfants supplémentaires de Gaza

Treize enfants blessés de Gaza et 51 membres de leurs familles sont arrivés en Suisse vendredi. Ils seront soignés dans huit cantons différents après un examen de sécurité approfondi.
Publié: 19:06 heures
Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés à bord d'un avion médicalisé, exploité par la compagnie scandinave SAS.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
ATS Agence télégraphique suisse

Vendredi, treize nouveaux enfants blessés de Gaza, ainsi que 51 membres de leurs familles, ont atterri à Genève et à Zurich, en provenance d'Amman, en Jordanie. Ils seront accueillis dans huit cantons différents pour être soignés.

Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS, dans le cadre d'un accord avec les autorités norvégiennes, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le vol a été encadré par le Service de transport aérien de la Confédération (STAC) et des experts médicaux norvégiens se trouvaient à bord.

L'action humanitaire avait débuté lundi dernier, avec le transfert des enfants et de leurs proches de la bande de Gaza vers la Jordanie. Les jeunes patients avaient alors bénéficié de soins afin de stabiliser leur état et de permettre leur transfert en Suisse.

Examen de sécurité

Avant leur entrée en Suisse, les personnes évacuées ont fait l’objet d’un examen de sécurité approfondi de la part des autorités suisses et des autorités israéliennes, assure le SEM. Les enfants seront répartis dans des hôpitaux des cantons de Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Tessin, Vaud et Valais. Ils ont besoin de soins spécifiques, qu'ils ne pouvaient recevoir à Gaza.

Les cantons concernés ont donné leur accord pour assurer le logement, l'assistance et la prise en charge médicale des personnes concernées. La répartition des patients entre les cantons et les hôpitaux a été décidée sur la base de critères médicaux. Les frais de traitement seront pris en charge par les cantons et les hôpitaux concernés.

Le transfert de Gaza vers Ammann et le séjour en Jordanie se sont déroulés sous la responsabilité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Médecins Sans Frontières (MSF), avec le soutien du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA).

Opération achevée

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait annoncé mercredi l'accueil des enfants blessés, en marge d'une conférence de presse sur l'aide à Gaza. Il avait par ailleurs confirmé un soutien financier immédiat au plan de paix américain pour Gaza de 23 millions de francs. «Les besoins humanitaires restent immenses», avait souligné le Tessinois.

Fin octobre, la Suisse avait achevé la première partie de son opération humanitaire en accueillant sept enfants en provenance de Gaza. Les mineurs, dont certains sont gravement blessés, sont depuis lors traités dans des hôpitaux spécialisés.

La deuxième opération de vendredi a nécessité une action conjointe de plusieurs départements de la Confédération. Elle met un point final à l'action humanitaire de la Suisse, qui aura permis au total d'évacuer 20 enfants blessés et 78 accompagnants.

