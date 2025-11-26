Treize enfants blessés de Gaza sont en route vers la Suisse pour y recevoir des soins médicaux, annonce Ignazio Cassis. Cette initiative fait suite à l'accueil de sept enfants le mois dernier.

Treize enfants gazaouis blessés en route pour la Suisse, annonce Cassis

Cassis a confirmé mercredi que 13 enfants gazaouis blessés sont en route vers la Suisse pour y être soignés. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Un mois après l'accueil de sept enfants blessés de la bande de Gaza, treize autres enfants sont en route pour la Suisse, a déclaré mercredi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis devant les médias à Berne. Ils doivent être soignés dans des hôpitaux suisses.

Le Tessinois s'exprimait lors d'une conférence de presse sur l'aide humanitaire suisse à Gaza. Les enfants et leurs proches sont actuellement en route de Gaza vers la Suisse. Mais pour des raisons de sécurité, le ministre n'a pas précisé où ils se trouvent. Une cinquantaine d'autres personnes accompagnent les blessés.

Le Conseil fédéral a confirmé mercredi un soutien financier immédiat au plan de paix américain pour Gaza de 23 millions de francs, confirmant les montants évoqués début novembre: 17,5 millions sont destinés à l'aide humanitaire et aux besoins des enfants, 5,5 millions doivent renforcer l'Autorité palestinienne.