Plus de 267'000 personnes à l'aide sociale en Suisse

En 2025, 267'300 personnes ont bénéficié de l'aide sociale en Suisse, soit un taux de 2,9%. Genève reste le canton le plus touché avec un taux de 7,5%, bien au-dessus de la moyenne nationale.

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 267'300 personnes ont bénéficié de l'aide sociale économique en Suisse en 2025. Le taux d'aide sociale s'est établi à 2,9%, selon les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La Suisse romande est particulièrement concernée.

Le nombre de bénéficiaires affiche une augmentation de 4,5% sur un an, mais cette progression doit être interprétée avec prudence. L'OFS a entièrement modernisé sa statistique, introduisant une nouvelle méthode de collecte et de calcul des données. Les comparaisons avec les années précédentes sont donc délicates, la hausse observée pouvant refléter aussi bien une évolution réelle que des effets méthodologiques. Le taux national reste comparable à celui de 2024.

Les enfants davantage touchés

Comme les années précédentes, les enfants et les adolescents constituent la catégorie d'âge la plus exposée, avec un taux d'aide sociale de 4,8%. Cette proportion diminue progressivement avec l'âge.

La situation familiale joue également un rôle important. Le taux d'aide sociale atteint 4,2% chez les personnes divorcées et 3,7% chez les célibataires. Il est nettement plus faible parmi les personnes mariées (1,4%), ainsi que chez les veuves et les veufs (0,8%).

Les différences sont également marquées selon la nationalité. Parmi les personnes de nationalité étrangère, 5,4% bénéficient de l'aide sociale, contre 1,9% chez les Suisses. Globalement, l'OFS constate que la répartition du risque de dépendre de l'aide sociale entre les différents groupes sociodémographiques reste relativement stable.

Genève se distingue

Les disparités cantonales demeurent importantes, avec plusieurs cantons romands parmi les plus touchés. Genève affiche le taux d'aide sociale le plus élevé de Suisse (environ 7,5%, avec une hausse plus nette qu'ailleurs), devant Neuchâtel (près de 6%). Vaud et le Jura (un peu plus de 4% chacun) se situent également au-dessus de la moyenne nationale, tout comme Berne (3,5%). A l'inverse, Fribourg (2%) et le Valais (moins de 2%) présentent des proportions de bénéficiaires plus faibles.

Ces différences s'expliquent notamment par les structures économiques et démographiques propres aux régions, mais aussi par les contraintes particulières auxquelles sont confrontés les centres urbains, relève l'OFS.

La situation a globalement peu évolué par rapport à 2024. Dans la plupart des cantons, la variation du taux d'aide sociale se situe entre une baisse de 0,3 point et une hausse de 0,2 point de pourcentage. Genève fait toutefois exception, avec une augmentation plus prononcée.

Plus de 68'000 bénéficiaires du statut S

L'OFS a également publié les chiffres relatifs à l'aide sociale dans le domaine des réfugiés et parmi les personnes bénéficiant du statut de protection S, accordé notamment aux personnes ayant fui la guerre en Ukraine. En 2025, quelque 32'600 personnes relevant du domaine des réfugiés ont bénéficié de prestations d'aide sociale, soit 83,6% de cette population. Parmi les titulaires du statut S, environ 68'000 personnes ont reçu une aide, ce qui correspond à un taux de 81,1%.

Les résultats concernant le domaine de l'asile seront publiés ultérieurement. L'analyse des données a en effet révélé, dans certains cantons, des variations du nombre de bénéficiaires nécessitant des vérifications supplémentaires.

Une statistique modernisée

Les chiffres publiés mardi sont les premiers établis intégralement selon la nouvelle méthode de l'OFS. Lancé en 2019, le chantier de modernisation s'est achevé en juin dernier. L'ancienne enquête annuelle a été remplacée par un traitement mensuel, largement automatisé, des données administratives transmises par quelque 1000 fournisseurs, principalement des services sociaux.

Cette réforme doit permettre de réduire la charge de travail des organismes concernés tout en accélérant la publication des résultats. Les données sont désormais harmonisées selon des règles uniformes dans l'ensemble du pays, afin d'améliorer les comparaisons entre cantons et communes.