La BBC encense cette station de ski suisse pour ses innovations climatiques folles

Léa Perrin Journaliste Blick

Un télésiège «inspiré de Willy Wonka», des projets de développement durable «les plus ambitieux de Suisse», une station qui «révolutionne l'hiver»… la BBC ne manque pas d’éloges lorsqu’elle évoque «la majesté des montagnes de Laax». Dans un article publié mardi 16 décembre, le média britannique met en lumière les efforts environnementaux déployés par la célèbre station de ski suisse à travers divers projets climatiques.

La menace que représente le réchauffement climatique pour les stations de ski n’est plus une surprise. Avec des hivers plus chauds, des chutes de neige plus rares, ainsi que le risque accru lié à la fonte des glaciers, les remontées mécaniques suisses serrent les dents face à un avenir climatique peu radieux. D'un autre côté, les stations de ski participent aussi à ce réchauffement avec des installations énergivores, le transport des visiteurs pour atteindre les pistes et des canons à neige aussi polluants que gourmands en eau.

La Suisse est particulièrement touchée par le réchauffement: elle se réchaufferait deux fois plus vite que la moyenne mondiale selon des études menées par MétéoSuisse et l'ETH de Zurich. Un phénomène notamment lié à sa situation géographique alpine.

Des projets ambitieux

Mais certaines stations ont pris le taureau par les cornes et commencent à faire émerger des projets orientés vers le développement durable. Pour la BBC, Laax incarne cette exemplarité en Suisse, avec des projets qualifiés des plus «ambitieux» du pays. La station grisonne, qui fait partie du groupe Weisse Arena, a ainsi développé, à plus de 2200 mètres d’altitude, des projets innovants pour l’ensemble de la branche, avec un regard résolument tourné vers l’avenir.

Ces efforts concernent d’une part l’hôtellerie: le Rocksresort a par exemple été élu Meilleur hôtel de ski écologique 2025 aux World Ski Awards. Les établissements misent sur la réduction de leur consommation énergétique, la gestion des déchets, une restauration plus durable et la promotion de la biodiversité, au sein d’un «éco-village» construit à cet effet. La BBC évoque également des «jardins verticaux tels des haricots magiques» et assure qu’«énumérer tous les atouts serait fastidieux».

D’autre part, plus de 20’000 fleurs et plantes vivaces doivent être plantées dans des jardins aménagés, afin de contribuer à la neutralité carbone et de favoriser le développement de l’abeille noire des marais. Des habitats spécifiques sont également dédiés à cette espèce menacée, notamment sur les façades rocheuses des bâtiments hôteliers.

Premier «Uber des Alpes»

Mais l’innovation la plus marquante se trouve au cœur du système d’exploitation du domaine skiable, l’un des plus vastes de Suisse: le FlemXpress. Il s'agit du premier téléphérique à la demande au monde, dont le dernier tronçon ouvrira vendredi 19 décembre. Ce système de remontées mécaniques ne circule qu'en cas de besoin, réduisant la consommation d'énergie d'environ 50%. Une rupture assumée avec le modèle traditionnel des sports d’hiver, souligne la BBC.

Le géant de l'audiovisuel n'a pas manqué d'encenser le paysage suisse au passage, mentionnant notamment des montagnes majestueuses, des «glaciers ondulants» ou des «sommets subjuguant aux formes de meringue». Le média britannique se montre tout aussi admiratif de la faune alpine, citant notamment le lièvre variable, le bouquetin, le cerf ou encore l’aigle, symbole emblématique des Alpes.