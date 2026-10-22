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«Cela se chiffre rapidement en millions»
Voici l’impact de l'immense faille de sécurité en ligne sur les entreprises suisses

Une dangereuse faille de sécurité paralyse des milliers de sites web suisses. Pour les entreprises touchées, la facture peut vite grimper. L’expert en cybersécurité Nicolas Mayencourt met en garde contre des pertes qui pourraient atteindre plusieurs millions de francs et explique comment les PME peuvent se protéger.
Publié: il y a 5 minutes
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Une alerte mondiale à la cybersécurité provoque également d’importantes perturbations en Suisse.
Photo: IMAGO/Silas Stein

En bref

  • Deux failles critiques de sécurité dans PHP ont entraîné des pannes mondiales sur internet
  • Les entreprises et PME touchées risquent des pertes de chiffre d’affaires, voire des dommages se chiffrant en millions dans le pire des cas
  • L’expert en cybersécurité Nicolas Mayencourt explique que les petites entreprises sont particulièrement menacées
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Nathalie Benn

Une alerte mondiale à la cybersécurité a semé la pagaille sur internet mercredi. D'innombrables sites web ont été mis hors ligne, y compris en Suisse. A l'origine de cette situation: deux failles critiques dans PHP, un langage de programmation utilisé par de très nombreux sites.

Le danger? Ces failles permettent à des cybercriminels de prendre le contrôle d'un site sans mot de passe, de voler des données ou d'y installer des logiciels malveillants. La situation est d'autant plus préoccupante que des détails sur ces vulnérabilités avaient déjà fuité avant qu'un correctif de sécurité soit disponible.

Face à la menace, plusieurs hébergeurs suisses ont préféré couper l'accès aux sites de leurs clients. C'est notamment le cas de Cyon, basé à Bâle: plus de 100'000 sites web se sont ainsi retrouvés hors ligne. L'éditeur de logiciels Bexio a également été touché, comme le rapporte le portail «Inside Paradeplatz». Les clients de cette entreprise informatique saint-galloise sont principalement des PME. Ils ont eux aussi subi une interruption de service de plusieurs heures mercredi.

Cet incident rappelle à quel point une faille de sécurité peut rapidement tourner au cauchemar économique pour les entreprises. Lorsqu'un site reste inaccessible, c'est parfois toute une activité qui se retrouve à l'arrêt. Les boutiques en ligne ne peuvent plus enregistrer de commandes et les prestataires de services risquent de perdre des réservations. Avec, à la clé, des pertes financières parfois importantes.

Dans le pire des cas, la faillite menace

«Les failles de sécurité coûtent toujours quelque chose», constate Nicolas Mayencourt, fondateur et CEO de l'entreprise bernoise de cybersécurité Dreamlab Technologies. «Dans le meilleur des cas, les entreprises ne supportent que les coûts d'une mise à jour d'urgence et de petites actualisations logicielles», explique l'expert à Blick.

Mais lorsque le site reste hors ligne pendant des heures, voire plusieurs jours, les conséquences peuvent être bien plus lourdes. «Des pertes de chiffre d'affaires les menacent alors.» Et la situation peut encore s'aggraver si des cybercriminels parviennent à exploiter la faille, à s'introduire dans les systèmes informatiques et à faire chanter l'entreprise. «Cela se chiffre rapidement en millions», avertit Nicolas Mayencourt.

Dans les cas les plus graves, c'est même la survie de l'entreprise qui est en jeu. «Malheureusement, il y a déjà eu en Suisse des situations mettant en péril l'existence d'entreprises, voire des faillites dues à des attaques par ransomware.»

Les PME particulièrement vulnérables

Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement exposées. Beaucoup ne disposent ni de leur propre service informatique ni des ressources nécessaires pour réagir rapidement à de nouvelles menaces. «Les PME suisses sont particulièrement sollicitées et ne sont pas toujours bien préparées», constate Nicolas Mayencourt.

Pour l'expert, une chose est sûre: les entreprises ne peuvent plus se permettre de repousser la question de la cybersécurité. Mais les PME font face à un dilemme. Investir dans la sécurité informatique représente un coût, alors que faire des économies dans ce domaine peut finir par leur coûter beaucoup plus cher en cas d'attaque.

La bonne nouvelle, c'est qu'une protection efficace ne nécessite pas forcément un budget colossal. «Les mesures de cybersécurité fondamentales ne sont généralement même pas particulièrement coûteuses», souligne Nicolas Mayencourt. L'essentiel est de sécuriser les systèmes informatiques dès le départ et d'appliquer systématiquement les mesures de protection de base.

Concrètement, cela passe notamment par des logiciels régulièrement mis à jour et la possibilité d'installer rapidement des correctifs de sécurité en cas d'urgence. Les entreprises doivent aussi effectuer des sauvegardes régulières, conservées hors ligne, et activer l'authentification à deux facteurs pour accéder aux systèmes sensibles.

Ces précautions permettent de limiter les dégâts si des pirates parviennent malgré tout à s'introduire dans le réseau. «Cela permet d'empêcher les attaquants de se propager sans entrave dans l'ensemble du réseau de l'entreprise après avoir réussi à y pénétrer.»

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