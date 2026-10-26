Le Tribunal de Martigny prolonge jusqu’au 31 mars 2027 le sursis octroyé aux Bains d’Ovronnaz. Les bains restent exploités cet hiver, le temps de négocier avec les créanciers.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour la troisième fois, le Tribunal de Martigny a prolongé le sursis concordataire octroyé à la société Thermalp Les Bains d’Ovronnaz. Celui-ci court désormais jusqu'à fin mars 2027. La société en a été informée, lundi matin.

La juge Stéphanie Spahr n'a donc pas prononcé la faillite de l'entreprise, mais différé sa décision sur le fond, dans cette affaire. Ces cinq mois supplémentaires octroyés à la société qui gère les bains d'Ovronnaz lui permettront de trouver des accords avec ses créanciers, dans le but de poursuivre ses activités, au-delà de Pâques 2027. Aucun licenciement n'a été prononcé ces derniers mois.

Soulagement pour le tourisme local

Un premier sursis concordataire avait été fixé au 24 octobre 2025, pour une durée de quatre mois. Il avait ensuite été prolongé jusqu’au 24 juin 2026, puis une deuxième fois jusqu’à ce lundi et désormais jusqu'au 31 mars 2027. Jusqu'à cette date, les bains thermaux pourront continuer à être exploités, soit durant l'ensemble de la saison d'hiver. Une nouvelle ressenti comme un soulagement pour le tourisme local.