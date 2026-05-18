Janine Enderli
Un grave accident s'est produit ce samedi près de la ville de Vranje, en Serbie. Selon plusieurs médias serbes, un Suisse de 27 ans d'origine serbe a perdu la vie. Samedi soir, une BMW a quitté l'autoroute près de Vrbovo et s'est renversée.
Le jeune homme qui se trouvait dans la voiture est décédé sur les lieux des suites de ses blessures. Un autre jeune homme a été grièvement blessé et est actuellement soigné à l'hôpital de Niš. Deux personnes ont été légèrement blessées. Le groupe se dirigeait apparemment vers Vranje, ville d'origine de la victime.
La police enquête actuellement sur les causes de l'accident. On suppose pour l'heure que l'accident de la route a été provoqué par une chaussée mouillée, la pluie et une vitesse excessive.
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