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Sa BMV s'est renversée
Un Suisse de 27 ans meurt après un accident de la route en Serbie

Un tragique accident s'est produit samedi près de Vranje, en Serbie. Un Suisse de 27 ans a perdu la vie lorsque la BMW à bord de laquelle il se trouvait a quitté l'autortoute sous la pluie et s'est renversée.
Publié: il y a 19 minutes
La police s'est rendue sur les lieux de l'accident.
Photo: Snazana Kristic/Ringier
Janine Enderli

Un grave accident s'est produit ce samedi près de la ville de Vranje, en Serbie. Selon plusieurs médias serbes, un Suisse de 27 ans d'origine serbe a perdu la vie. Samedi soir, une BMW a quitté l'autoroute près de Vrbovo et s'est renversée.

Le jeune homme qui se trouvait dans la voiture est décédé sur les lieux des suites de ses blessures. Un autre jeune homme a été grièvement blessé et est actuellement soigné à l'hôpital de Niš. Deux personnes ont été légèrement blessées. Le groupe se dirigeait apparemment vers Vranje, ville d'origine de la victime. 

La police enquête actuellement sur les causes de l'accident. On suppose pour l'heure que l'accident de la route a été provoqué par une chaussée mouillée, la pluie et une vitesse excessive. 

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