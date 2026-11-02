Un lecteur a eu une mauvaise surprise après avoir acheté des burgers portant un pictogramme indiquant l’absence de porc. En lisant l’étiquette de plus près, il a découvert que le produit en contenait bien. Coop reconnait son erreur.

Coop se plante et vend un burger «sans porc»… avec du porc dedans

Coop se plante et vend un burger «sans porc»… avec du porc dedans

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ante* est furieux. La semaine dernière, ce lecteur de Blick a acheté deux burgers aux herbes pour 5,75 francs dans un supermarché Coop de Suisse orientale. «Fraîchement préparés pour vous», pouvait-on lire sur l’emballage, accompagné d’un pictogramme représentant un cochon barré. Ne consommant pas de porc pour des raisons religieuses, il a mis les burgers dans son panier, pensant pouvoir les manger sans problème.

De retour chez lui, il examine toutefois l’étiquette de plus près et tombe des nues. Il y découvre la mention «produit à base de viande de porc aux herbes», ainsi que «Porc (Suisse)» dans la liste des ingrédients. De quoi lui faire perdre l'appétit.

Le trentenaire n'en revient pas: «Comment est-il possible qu’un produit vendu dans une grande enseigne suisse comme Coop affiche un cochon barré sur son emballage alors qu’il contient du porc?»

Coop reconnaît son erreur

Pour lui, les consommateurs doivent pouvoir se fier aux symboles figurant sur les emballages alimentaires. «Cet étiquetage trompeur pose problème aux personnes qui renoncent consciemment à consommer du porc pour des raisons religieuses ou personnelles.» Il a pris une photo des burgers mal étiquetés et l’a envoyée à Blick.

Interrogée par Blick, Coop reconnaît une erreur. «Le produit était fraîchement préparé sur place», explique une porte-parole. «Le mauvais pictogramme a été apposé par erreur.» L’enseigne assure qu’il s’agit d’un cas isolé.

«Le personnel du magasin a été sensibilisé à ce problème», poursuit la porte-parole. Coop dit regretter cet incident et affirme vouloir garantir que ses clients puissent se fier aux pictogrammes apposés sur les produits.

* Nom connu de la rédaction