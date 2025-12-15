DE
Motion du National
Une stratégie nationale de santé et de prévention d'ici 2040

La Suisse devra élaborer une stratégie nationale de promotion de la santé et de prévention à l’horizon 2040, une motion en ce sens ayant été tacitement approuvée lundi par le Conseil des Etats.
il y a 22 minutes
Elisabeth Baume-Schneider a rappelé la nécessité de prévention dans les domaines des maladies non transmissibles ou des addictions.
Photo: keystone-sda.ch
La Suisse devra se doter d'une stratégie nationale pour la promotion de la santé et la prévention d'ici 2040. Le Conseil des Etats a tacitement soutenu lundi une motion du National en ce sens.

Pour la motionnaire, la conseillère nationale Bettina Balmer (PLR, Zurich), une vision globale des domaines dans lesquels des mesures de prévention sont nécessaires fait défaut. La prévention dans le domaine de la santé est importante. Elle permet d'éviter beaucoup de souffrances et des coûts.

Pour la commission, Flavia Wasserfallen (PS, Berne) a aussi relevé l'importance de se focaliser sur la prévention. Elle a rappelé que plus de 2 millions de personnes sont concernées par les maladies non transmissibles en Suisse. Celles-ci représentent aussi un défi pour le système de santé puisqu'elles sont responsables d'environ trois quarts des coûts. Pourtant, la moitié de ces maladies seraient évitables, a relevé la Bernoise.

Le Conseil fédéral était favorable à la motion. La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a rappelé la nécessité de prévention dans les domaines des maladies non transmissibles ou des addictions. Une stratégie nationale ne permet toutefois pas d'effectuer une analyse coûts-bénéfices de mesures individuelles, a prévenu la conseillère fédérale.

