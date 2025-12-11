DE
Tourisme médical
La Suisse serre la vis dans l'asile dans le seul but d'obtenir des soins

Le Conseil des Etats a soutenu une motion visant à limiter les demandes d'asile pour raisons médicales en Suisse. Cette décision a fait suite à des cas de réfugiés géorgiens ayant profité de soins coûteux avant de retourner dans leur pays d'origine.
Publié: il y a 50 minutes
La motion de Jacqueline de Quattro a été soutenue par le Conseil des Etats.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit endiguer le phénomène des demandes d'asile déposées pour profiter d'un traitement médical. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement soutenu jeudi une motion de Jacqueline de Quattro (PLR/VD) en ce sens.

Le droit fondamental constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse n'est pas remis en question, a déclaré Petra Gössi (PLR/SZ) pour la commission.

Les cas de réfugiés géorgiens

Mais il n'est pas tolérable que les systèmes d'asile et de santé suisses soient systématiquement encombrés par des personnes qui demandent l'asile uniquement pour obtenir des soins médicaux. Ce alors que ces demandes n'ont aucune chance d'aboutir.

La sénatrice a rappelé le cas de réfugiés géorgiens dans le canton de Vaud qui ont profité de soins onéreux pendant la période d'évaluation de leur demande d'asile avant de retourner dans leur pays d'origine.

Le gouvernement est d'accord et prêt à examiner des mesures, qui doivent évidemment respecter les engagements internationaux de la Suisse en matière de droits fondamentaux.

