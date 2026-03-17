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99% des échantillons analysés
Les polluants éternels largement répandus dans les sols suisses

Les «polluants éternels» PFAS sont présents dans plus de 99% des sols analysés en Suisse. Une étude de la ZHAW et de l’EPFZ révèle une contamination particulièrement élevée près de certains sites.
Publié: 01:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Les sites d'entraînement des pompiers ont de fortes concentrations de PFAS avec l'utilisation de mousses extinctrices (archives).
Photo: Michele Limina
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ATS Agence télégraphique suisse

Les polluants éternels sont largement répandus dans les sols suisses, montre une nouvelle étude. Les sites liés à l'utilisation de mousses d'extinction ou à l'épandage de boues d'épuration présentent une contamination significativement plus élevée aux PFAS.

Des chercheurs de l'université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont évalué sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement 1070 échantillons de sol prélevés dans 15 cantons, indique mardi la ZHAW. Les PFAS ont été détectés dans plus de 99% des échantillons.

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La teneur médiane en polluants de 2,4 microgrammes par kilo de matière sèche dépasse les estimations précédentes, car le nouveau rapport inclut délibérément des sites suspectés de pollution. Il donne ainsi une vision plus complète de la situation sur le terrain, selon les chercheurs.

Les PFAS constituent un groupe de plusieurs milliers de substances chimiques synthétiques. Les pâturages de montagne au-dessus de 1000 mètres sont les moins contaminés.

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