Le système de santé suisse s'apprête à franchir un nouveau cap numérique. Le National devrait soutenir une révision de la loi sur les produits thérapeutiques pour renforcer la sécurité des patients.

ATS Agence télégraphique suisse

Le système de santé doit faire un pas de plus vers la numérisation. Le National devrait soutenir jeudi une révision de la loi sur les produits thérapeutiques visant à augmenter la sécurité des patients. Des ordonnances électroniques et des plans de médication numériques sont prévues.

La prescription, la remise et l'utilisation des médicaments peuvent donner lieu à des malentendus et à des erreurs qui mettent en danger les patients. Le recours systématique aux outils numériques lors de la médication vise à les réduire, estime le gouvernement. A l'avenir, les prescriptions seront délivrées et utilisées sous forme électronique. Ainsi, elles pourront être lues de manière univoque et transmises numériquement.

La révision vise aussi à créer une base légale pour instaurer le plan de médication électronique obligatoire. Celui-ci devra être établi ou mis à jour lors de la prescription, de la remise ou de l'utilisation de médicaments.

Médication des enfants

La révision touche également à la médication des enfants. Celle-ci constitue un défi de taille. Les médicaments autorisés spécifiques à ce groupe sont très rares, et les dosages doivent être calculés individuellement en fonction de l'âge, du poids, de la taille et d'autres facteurs pertinents.

Le Conseil fédéral propose de rendre obligatoire l'emploi de systèmes électroniques pour aider aux prises de décision, en particulier en matière de posologie. Cela pour éviter au maximum les erreurs de calcul et augmenter la sécurité de l'utilisation de médicaments en pédiatrie.