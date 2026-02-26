Un médecin a travaillé sans relâche pendant des années à l'hôpital universitaire de Zurich. Ses collègues et sa famille s'inquiétaient pour sa santé, lui qui n'avait pas pris de vacances durant 17 ans. Le médecin est décédé à quelques jours de son départ à la retraite.

Mattia Jutzeler

Un total de 380 jours, soit près d'un an et demi. Telle est la quantité de vacances qu'aurait dû prendre Urs S.*. Pendant près de 17 ans, ce médecin de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) n'a pas pris le moindre jour de congé. Une enquête approfondie de «Tages-Anzeiger» s'est penchée sur ses conditions de travail... et sur sa fin tragique.

Début 2018, Urs S. a été victime d'un collapsus auquel il a survécu de justesse. Pendant un an, il s'est battu pour sa vie en passant par différentes cliniques. Contacté par le «Tages-Anzeiger», l'USZ a réfuté tout lien entre sa maladie et son travail.

Des jours de vacances supprimés

Pourtant, au lieu de mettre Urs S au repos forcé, il a décidé – d'un commun accord entre le médecin et sa hiérarchie – de supprimer 350 des 380 jours de vacances accumulés. Cinq mois plus tard, des médecins dirigeants ont exigé du directeur de la clinique qu'Urs S. soit déchargé de certaines tâches. Ce dernier s'y est toutefois opposé.

Le médecin a alors été prié de prendre ses week-ends et ses vacances. Sa hérarchie et sa famille ont tenté en vain de le persuader de réduire sa charge de travail, comme l'a décrit la famille dans un rapport.

En avril 2021, le médecin est finalement décédé des suites d'une attaque cérébrale. Avant sa mort, il était en litige avec l'USZ, qui voulait le licencier pour incapacité de travail. Il lui restait 50 jours jusqu'à sa retraite, écrit le «Tages-Anzeiger». Après son décès, le ministère public zurichois a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence contre son supérieur. Elle a été classée il y a environ un an.

L'employeur et l'employé ont une responsabilité

La direction de la clinique a-t-elle réagi trop tard? En Suisse, les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires, applicables et appropriées pour protéger la santé des travailleurs. C'est ce que stipule la loi sur le travail. Le déroulement du travail doit être organisé de manière à éviter, dans la mesure du possible, les risques pour la santé et le surmenage des travailleurs. Cela inclut également une charge de travail excessive ou trop unilatérale.

Les conditions et la durée du temps de travail sont également clairement réglementées. Un employé ne peut pas travailler plus de 50 heures par semaine. La durée maximale de travail hebdomadaire peut être prolongée de quatre heures au maximum, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

Mais le travailleur a bien sûr aussi l'obligation de protéger sa propre santé. Il doit aider l'employeur à appliquer les dispositions relatives à la protection de la santé des employés.

* Nom d'emprunt