Le Conseil fédéral enterre le dossier électronique du patient. Il sera remplacé par un dossier électronique de santé, qui sera automatiquement attribué à chaque habitant. Ce nouveau système vise à simplifier l’accès et le partage des données médicales.

Le dossier électronique du patient remplacé par un dossier de santé

Le dossier électronique du patient est abandonné au profit d'un dossier de santé (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le dossier électronique du patient est abandonné. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de le remplacer par un dossier électronique de santé. Celui-ci sera automatiquement mis à disposition de la population dès 2030. L'actuel dossier électronique du patient (DEP) est trop complexe. Son utilisation est en dessous des attentes. Le Conseil fédéral s'autorise un changement de cap.

Le nouveau dossier électronique de santé (DES) sera automatiquement mis à disposition des assurés, sans qu'il n'y ait besoin de faire une demande. Il sera gratuit. Les personnes qui ne souhaitent pas avoir de DES pourront s'y opposer ou le faire supprimer ultérieurement.

Tous les professionnels de la santé qui exercent à la charge de l'assurance obligatoire, des hôpitaux aux pharmaciens, devront utiliser le DES. Les informations pourront être automatiquement téléchargées dans ce dossier. Les redondances ou la charge administrative seront ainsi réduites, selon le gouvernement.

Le dossier passe au Parlement.