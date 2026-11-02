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991 millions CHF en 2025
La flambée des coûts de psychothérapie ralentit enfin

Les coûts des psychothérapies remboursées par l'assurance de base ont atteint 991 millions CHF en 2025, contre 528 millions en 2021. Après un pic de hausse en 2023, la progression a ralenti à 7,7% selon l'OFSP.
Publié: il y a 3 minutes
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Après le boom consécutif à la réforme de 2022, la facture globale s'est stabilisée l'an dernier. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Après une forte hausse initiale, la progression des coûts des psychothérapies prises en charge par les caisses d'assurance maladie a désormais ralenti. Ce constat ressort d'un nouveau rapport de suivi commandé par la Confédération. Depuis mi-2022, les psychothérapeutes peuvent exercer de manière indépendante et à leur propre compte, à la charge de l'assurance de base, sur prescription médicale.

En 2025, les coûts liés à la psychothérapie pratiquée par des psychologues pris en charge par l'assurance de base s'élevaient à environ 991 millions de francs. En 2021 – dernière année complète avant le changement de système – ces coûts s’élevaient à 528 millions. La plus forte hausse annuelle, de 36,4%, a été enregistrée en 2023.

L’an dernier, la hausse n'était plus que de 7,7%. Par personne assurée, les coûts sont passés de 60 à 106 francs entre 2021 et 2025. Selon les données publiées lundi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 63,6 % de cette hausse s’explique notamment par un recours accru aux prestations et un accès amélioré.

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