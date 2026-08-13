Les inspections de Swissmedic en 2025 révèlent des faiblesses dans la sécurité des dispositifs médicaux dans 26 hôpitaux suisses. Des efforts d'amélioration proactive émergent, mais le manque de personnel et d'infrastructures freine les progrès.

Des lacunes dans la sécurité des hôpitaux suisses inquiètent

Des lacunes dans la sécurité des hôpitaux suisses inquiètent

ATS Agence télégraphique suisse

Les inspections menées en 2025 dans 26 hôpitaux suisses montrent des progrès, mais aussi des lacunes importantes dans la sécurité des dispositifs médicaux. Plusieurs établissements ont toutefois anticipé les contrôles en lançant des améliorations, a indiqué Swissmedic jeudi.

En 2025, Swissmedic a mené 28 inspections dans 26 hôpitaux et deux sociétés de services. Les contrôles portaient sur le retraitement, la maintenance et la vigilance des dispositifs médicaux, notamment dans les services d'endoscopie et de retraitement. La sélection des établissements a été effectuée de manière représentative, peut-on lire dans le communiqué.

Aucun danger immédiat pour les patients n'a été constaté lors de ces contrôles. L'institut a toutefois dû ordonner des mesures immédiates dans certains cas pour corriger des défauts jugés critiques. Les conclusions des inspections doivent servir de base aux hôpitaux pour renforcer durablement la sécurité.

Effets positifs de la surveillance

Malgré les manques observés, Swissmedic note une évolution encourageante. De plus en plus d'hôpitaux analysent leur situation en amont des inspections, en se basant sur les documents fournis par l'institut. Ils planifient ou mettent en œuvre des mesures d'amélioration de leur propre initiative. Selon l'instance, cette approche démontre l'effet préventif et d'orientation de la surveillance exercée par Swissmedic. Depuis 2021, un total de 111 inspections ont été réalisées.

Les inspections ont mis en lumière des faiblesses récurrentes dans plusieurs domaines. Concernant le retraitement des dispositifs (nettoyage, désinfection, stérilisation), les lacunes touchent principalement les qualifications et la formation continue du personnel, ainsi que les infrastructures.

Pour la maintenance, des écarts ont été observés dans les procédures internes tout au long du cycle de vie des appareils. La gestion du portefeuille de dispositifs et celle de la qualité présentent aussi des manquements. En matière de vigilance, les problèmes concernent la formation du personnel et la conscience de l'obligation légale de signaler les incidents graves.

Défis structurels

L'analyse des causes révèle des obstacles persistants à une amélioration durable de la qualité. La pression des coûts, l'urgence et le manque de personnel sont cités comme des freins majeurs.

S'y ajoutent des lacunes au niveau des infrastructures, de la gestion de la qualité technique et de la sécurité au travail. L'intégration hiérarchique des services de retraitement peut également nuire à l'indépendance des contrôles qualité.