La grippe frappe la Suisse plus tôt cette année, avec 846 cas confirmés la semaine dernière. L'OFSP signale une augmentation de 65,9% par rapport à la semaine précédente, le Tessin étant le canton le plus touché.

La Suisse fait face à une vague de grippe précoce

La grippe saisonnière gagne du terrain et a atteint le seuil épidémique. Au cours de la semaine écoulée, 9,3 cas pour 100'000 habitants ont été confirmés en Suisse et au Liechtenstein, soit 65,9% de plus que la semaine précédente, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela correspond à environ 846 cas confirmés. Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés au Tessin (44,30), en Valais (15,35) et à Bâle-Ville (13,41). Les plus bas ont été relevés à Schwyz (1,18), Schaffhouse (2,26) et Uri (2,61).

L'épidémie démarre donc cette année plus tôt que les années précédentes. La charge virale du virus de la grippe A est également en hausse dans les eaux usées dans plusieurs régions.

A la même époque il y a un an, le nombre de cas de grippe pour 100'000 habitants était de 3,5, soit environ deux fois et demie moins, relève l'OFSP. Une valeur aussi élevée qu'actuellement n'avait été atteinte qu'environ deux semaines plus tard.

Le nombre de patients ayant consulté un médecin en raison d'une forte fièvre soudaine accompagnée de toux ou de maux de gorge a également fortement augmenté la semaine dernière. Ainsi, plus de 8800 personnes en Suisse ont demandé de l'aide médicale pour de telles maladies pseudo-grippales, soit environ 65% de plus que la semaine précédente.

Précoce ne veut pas dire plus fort

«L'évolution actuelle du nombre de cas est comparable à celle de la saison 2022/2023», écrit l'OFSP. Cet hiver-là, la vague de grippe avait commencé relativement tôt. Le pic avait été enregistré dès la mi-décembre, alors que ces deux dernières années, ce n'était le cas que fin janvier.

Malgré ce début précoce, la vague n'a pas été plus forte que les années typiques, selon un rapport sur la saison 2022/2023. Les virus de la grippe provoquent une épidémie pratiquement chaque hiver, à l'exception de la saison 2020/21. En raison des mesures prises pour endiguer le Covid-19, l'épidémie n'a pas eu lieu cet hiver-là. Les cas n'ont été que sporadiques.

Autres virus

Outre les virus de l'influenza qui provoquent la grippe, d'autres virus circulent parmi la population suisse. Parmi eux, le virus respiratoire syncytial (VRS), fréquent, qui peut provoquer des infections des voies respiratoires. Dans les eaux usées, la charge du VRS augmente actuellement dans plusieurs régions, selon l'OFSP, ce qui indique le début d'une vague de cette affection.

Le coronavirus continue également de circuler, mais la vague de Covid-19 a déjà dépassé un pic provisoire en octobre. La semaine dernière, les chiffres ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente. Ils sont actuellement plus bas que le nombre de cas de grippe.